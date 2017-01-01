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Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri umre yolunda



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Nisan ayının son haftasında umreye gitmeye hazırlanan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri ile Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer'le kahvaltıda bir araya geldi.

Programda öğrenciler, genç yaşta çok önemli bir deneyimi yaşayacakları için duydukları heyecanı ifade ederek umre organizasyonunda yaptıkları katkılardan dolayı Neriman Kaban ve Nebahat Özer'e teşekkür etti.

BEÜ Değerler Eğitimi Kütüphanesinde samimi bir ortamda gerçekleşen programda Vali Kaban'ın eşi Neriman Kaban öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

(SÖ-SÖ-Y)



21.04.2017 12:14:03 TSI

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