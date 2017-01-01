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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri umre yolunda

21 Nisan 2017 Cuma, 12:05
Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri umre yolunda
Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri umre yolunda

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Nisan ayının son haftasında umreye gitmeye hazırlanan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri ile Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer'le kahvaltıda bir araya geldi.
Programda öğrenciler, genç yaşta çok önemli bir deneyimi yaşayacakları için duydukları heyecanı ifade ederek umre organizasyonunda yaptıkları katkılardan dolayı Neriman Kaban ve Nebahat Özer'e teşekkür etti.
BEÜ Değerler Eğitimi Kütüphanesinde samimi bir ortamda gerçekleşen programda Vali Kaban'ın eşi Neriman Kaban öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.
(SÖ-SÖ-Y)

21.04.2017 12:14:03 TSI
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