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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Vali Toprak'dan 23 Nisan kutlaması

21 Nisan 2017 Cuma, 12:07
Vali Toprak'dan 23 Nisan kutlaması
Vali Toprak'dan 23 Nisan kutlaması

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Vali Mustafa Toprak, 23 Nisan'ın bağımsızlık yolunda atılan en son adım olduğunu söyleyerek, "Yüce Milletimizin huzuru ve refahı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin daha da gelişmesi ve kalkınması adına gelecek güzel günleri kucaklayacak olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve en önemlisi hür bireyler olarak hayatlarını idame ettirmeleri hepimizin en büyük arzusudur. Biliyor ve inanıyorum ki çocuklarımız yakın bir gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olarak aziz milletimizin ufuklarını aydınlatacaklar, güçlü Türkiye'yi omuzlarında yükseltecekler ve tüm dünyanın özlediği barış ve kardeşliğin tesisi için tereddüt göstermeksizin çaba sarf edeceklerdir. Büyükleri olarak bizler de aziz milletimizin umut çiçekleri olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi için her türlü tedbiri alacağız, onlara sorumluluklar vererek özgüvenlerini pekiştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere necip milletimize hizmette bulunan ve ebediyete intikal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını, bedenlerini vatan toprağına katık eden aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan şanlı gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının da tüm Dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

21.04.2017 12:15:50 TSI
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