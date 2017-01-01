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Beytüşşebap'ta 23 Nisan etkinliği



(Fotoğraflı)



Serdar Gükçe

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Beytüşşebap'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Ayvalık köyündeki Şehit Ali Çakar Ortaokulu ve Şehit Astsubay Ömer Koca İlkokulu bahçesinde yapılan etkinliğe, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldıktan sonra, şiirler okunup, şarkılar söylendi. 4 saat süren etkinlik, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

(SRD-MP-Y)



21.04.2017 12:17:50 TSI

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