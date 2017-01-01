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Turizm Fakültesi'nden Eskişehir turizminin tanıtımına katkı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinde, Turizm Haftası kapsamında "Eskişehir ve Biyolojik Çeşitlilik Turizmi" konulu seminer ile "Eskişehir'in Önemli Bitkileri ve Turizm" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi Amfi 2'de düzenlenen etkinlikte Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yücel, Eskişehir'in biyolojik çeşitliği hakkındaki sunumunu katılımcılarla paylaştı. Sunumun ardından açılışı gerçekleştirilen "Eskişehir'in Önemli Bitkileri ve Turizm" adlı fotoğraf sergisinin açılışına; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Şennur Azade'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Anadolu Üniversitesi'nde açılan böyle bir sergiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



"Bu serginin Eskişehir'deki doğal güzellikleri tanıtmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, etkinliğe ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

"Ülke turizmini geliştiren en önemli faktörler bir ülkenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleridir. Ülkemiz tüm bu zenginliklere sahip. Farklı kültürlere medeniyetlere beşiklik etmiş bir ülkede yaşıyoruz. Doğal ve kültürel zenginliklerimiz muhteşem. Bugün burada doğal zenginliklerimizi fotoğraflarla göreceğiz."

Eskişehir'in, turizmin üç önemli unsurunu da barındıran bir şehir olduğunu belirten Prof. Dr. Gündoğan, medeniyetlerin beşiği bir şehirde yaşadıklarını söyledi ve "Bu serginin Eskişehir'deki doğal güzellikleri tanıtmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu fotoğrafları daha çok kişiye ulaştırmalıyız. Öncelikle Turizm Fakültesi Dekanlığımıza ve Ersin Hocamıza emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Serginin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



"Turizm olumsuzluklarla suçlanan bir alan"

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş ise, "Turizm olumsuzluklarla suçlanan bir alan. Turizm bozar, çirkinleştirir, kirletir, yozlaştırır şeklinde olumsuz yorumlar yapılıyor. Turizm çirkinleştirir aynı zamanda da güzelleştirir, bozar aynı zamanda da korur, yozlaştırır aynı zamanda da orijinalliğini muhafaza eder" diye konuştu.

Asıl sorunun turizme nasıl bakıldığıyla ilgili olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Aktaş, "Sizler buradan mezun olup turizm sektörüne atılacaksınız, sizin göreviniz bilmek ve bildiklerinizi aktarmak. Bildiğiniz şey kıymetlidir, değerlidir. Turizm Haftası'nda farkındalık oluşturmamıza katkı sağlamaya çalıştığı için Ersin Hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.



Prof. Dr. Ersin Yücel'den Eskişehir bitkilerine dair sergi

Prof. Dr. Ersin Yücel ise, Turizm Fakültesi'nde olmaktan ve bu etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek "Eskişehir ve Biyolojik Çeşitlilik Turizmi" konulu sunumunu gerçekleştirerek Eskişehir'in biyolojik çeşitliliği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlik, sergi açılışı ve serginin gezilmesiyle sona erdi.

(İHA-MET-Y)



21.04.2017 12:18:44 TSI

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