21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turizm Fakültesi'nden Eskişehir turizminin tanıtımına katkı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:10
Turizm Fakültesi'nden Eskişehir turizminin tanıtımına katkı
Turizm Fakültesi'nden Eskişehir turizminin tanıtımına katkı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinde, Turizm Haftası kapsamında "Eskişehir ve Biyolojik Çeşitlilik Turizmi" konulu seminer ile "Eskişehir'in Önemli Bitkileri ve Turizm" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Turizm Fakültesi Amfi 2'de düzenlenen etkinlikte Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yücel, Eskişehir'in biyolojik çeşitliği hakkındaki sunumunu katılımcılarla paylaştı. Sunumun ardından açılışı gerçekleştirilen "Eskişehir'in Önemli Bitkileri ve Turizm" adlı fotoğraf sergisinin açılışına; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Şennur Azade'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Anadolu Üniversitesi'nde açılan böyle bir sergiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"Bu serginin Eskişehir'deki doğal güzellikleri tanıtmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum"
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, etkinliğe ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:
"Ülke turizmini geliştiren en önemli faktörler bir ülkenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleridir. Ülkemiz tüm bu zenginliklere sahip. Farklı kültürlere medeniyetlere beşiklik etmiş bir ülkede yaşıyoruz. Doğal ve kültürel zenginliklerimiz muhteşem. Bugün burada doğal zenginliklerimizi fotoğraflarla göreceğiz."
Eskişehir'in, turizmin üç önemli unsurunu da barındıran bir şehir olduğunu belirten Prof. Dr. Gündoğan, medeniyetlerin beşiği bir şehirde yaşadıklarını söyledi ve "Bu serginin Eskişehir'deki doğal güzellikleri tanıtmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu fotoğrafları daha çok kişiye ulaştırmalıyız. Öncelikle Turizm Fakültesi Dekanlığımıza ve Ersin Hocamıza emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Serginin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Turizm olumsuzluklarla suçlanan bir alan"
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş ise, "Turizm olumsuzluklarla suçlanan bir alan. Turizm bozar, çirkinleştirir, kirletir, yozlaştırır şeklinde olumsuz yorumlar yapılıyor. Turizm çirkinleştirir aynı zamanda da güzelleştirir, bozar aynı zamanda da korur, yozlaştırır aynı zamanda da orijinalliğini muhafaza eder" diye konuştu.
Asıl sorunun turizme nasıl bakıldığıyla ilgili olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Aktaş, "Sizler buradan mezun olup turizm sektörüne atılacaksınız, sizin göreviniz bilmek ve bildiklerinizi aktarmak. Bildiğiniz şey kıymetlidir, değerlidir. Turizm Haftası'nda farkındalık oluşturmamıza katkı sağlamaya çalıştığı için Ersin Hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Ersin Yücel'den Eskişehir bitkilerine dair sergi
Prof. Dr. Ersin Yücel ise, Turizm Fakültesi'nde olmaktan ve bu etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek "Eskişehir ve Biyolojik Çeşitlilik Turizmi" konulu sunumunu gerçekleştirerek Eskişehir'in biyolojik çeşitliliği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlik, sergi açılışı ve serginin gezilmesiyle sona erdi.
(İHA-MET-Y)

21.04.2017 12:18:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
80 çocuk aileleriyle beraber 23 Nisan coşkusunu yaşadı
YEREL

80 ÇOCUK AİLELERİYLE BERABER 23 NİSAN COŞKUSUNU YAŞADI
ESOGÜ Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği
YEREL

ESOGÜ HASTANESİ ÇOCUK ONKOLOJİ SERVİSİNDE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Dorlion Arama Kurtarma Derneği 2. Olağan Genel Kurul toplantısı
YEREL

DORLİON ARAMA KURTARMA DERNEĞİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
(Özel Haber) Ayten Usta'daki özel eğitim çocukları ünlü şeflere taş çıkardı
YEREL

(ÖZEL HABER) AYTEN USTA'DAKİ ÖZEL EĞİTİM ÇOCUKLARI ÜNLÜ ŞEFLERE TAŞ ÇIKARDI
&quot;Mutfak Sanatları Akademisi&quot; Anadolu Üniversitesi'nde tanıtıldı
YEREL

"MUTFAK SANATLARI AKADEMİSİ" ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE TANITILDI
Tepebaşı Belediyesi'nden &quot;Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine&quot; konulu panel
YEREL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NDEN "KÖY ENSTİTÜLERİNDEN KENT ENSTİTÜLERİNE" KONULU PANEL
Başkan Kurt'tan öğrencilerin TÜBİTAK projesine destek
YEREL

BAŞKAN KURT'TAN ÖĞRENCİLERİN TÜBİTAK PROJESİNE DESTEK
Anadolu Üniversitesinde 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konferansı
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE 'HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU' KONFERANSI
AEGEE-Eskişehir'den Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı
YEREL

AEGEE-ESKİŞEHİR'DEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FUARI
Beylikova'da yağmur duası yapıldı
YEREL

BEYLİKOVA'DA YAĞMUR DUASI YAPILDI
Çürümeye yüz tutmuş eski köy okulunu kullanışlı bir hale getirmek için çalışıyorlar
YEREL

ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ ESKİ KÖY OKULUNU KULLANIŞLI BİR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Salon 2003'te &quot;Keman Sınıfı Konseri&quot;
YEREL

SALON 2003'TE "KEMAN SINIFI KONSERİ"
Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Murat Selçuk Eminağaoğlu, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde göreve başladı
YEREL

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI DR. MURAT SELÇUK EMİNAĞAOĞLU, ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ'NDE GÖREVE BAŞLADI
Minik yetenekler Anadolu Üniversitesi'de hünerlerini sergiledi
YEREL

MİNİK YETENEKLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'DE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

ŞİMDİ NE YAPIYOR? ‘SEKSİ ŞEMPANZE’ KARAKTERİYLE ÜNLENMİŞTİ...

 1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı