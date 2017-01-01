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Suriye'ye insanı yardımlar sürüyor



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Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Tü rkiye'nin dört bir tarafında toplana yardımlar malzemeleri Suriye'ye gönderiliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardımlar Kilis'teki lojistik merkezine getirildikten sonra tasnifleri yapılmasına müteakip Suriye'nin Halep, Azez kenti ve çevresinde kurulan çadır kentlere ihtiyaç durumuna göre gönderiliyor. Çeşitli sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruşları tarafından Halep için başlatılan yardım kampanyalarına destekler her geçen gün büyüyerek sürüyor. Kilis'e tırlar ile gönderilen yardımlar ihtiyaç durumuna göre ayrılarak, lojistik merkezlerine indiriliyor. Son olarak Mardin Müftülüğü organizesinde toplanan 16 tırlık un, Kilis'e ulaştı.

İl Müftüsü Mahmut Karatepe, yaptığı açıklamada, ülke genelinde toplanan yardımların yardıma muhtaç Suriyelilere gönderildiğini, son olarak Mardin Müftülüğü tarafından gönderilen 16 tırlık un yardımının sınır ötesine gönderileceğini söyledi.

(MAD-SD-Y)



21.04.2017 12:22:44 TSI

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