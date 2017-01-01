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Vali 30 Ekim İlköğretim Okulu'nda

- Kars Valisi Rahmi Doğan, "Devletimiz eğitim ve öğretime ciddi anlamda bir bütçe ayırıyor"



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 Ekim İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek anaokulu öğrencileriyle oyun oynadı.

Vali Rahmi Doğan'ı 30 Ekim İlköğretim Okulu'nda Milli Eğitim Müdürü Gökhan Aydın, Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve okul yöneticileri ile ellerinde çiçekle kız ve erken öğrenci karşıladı. Vali Doğan'a minik öğrenci çiçek verdi. Doğan'da çiçeği öğrenciye vererek annesine götürmesini istedi.

Daha sonra okul öncesi sınıfları gezen Vali Doğan, minik öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin oyunlarına eşlik ederek bir süre öğrencilerle birlikte oynadı.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Devletin özellikle eğitime çok önemli yatırımlar yaptığını belirtti. Kendisini takip eden gazetecilere açıklamada bulunan Vali Rahmi Doğan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıldönümü kutluyoruz. Bu vesileyle okulumuzu ziyaret ettik. Birkaç ana sınıfını gezdim. Devletimizin çocuklarımıza sağladığı imkanları görünce gerçekten çok mutlu oldum" dedi.

"Devletimiz eğitim ve öğretime ciddi anlamda destek veriyor"

Devletin eğitim ve öğretime ciddi anlamda destek verdiğine dikkat çeken Vali Rahmi Doğan, "Devletimiz eğitim ve öğretime ciddi anlamda bir bütçe ayırıyor. Bu okulda bunu da müşade ettim. Çocuklarımızın giyim ve kuşamından, kullanmış oldukları eğitim materyallerinden, öğretmenlerimizin donanımından hayli memnun oldum. İnşallah çocuklarımız bu şartlarda yetişecek ve çağın ileri teknolojisini, kullanarak, ülkemize, milletimize ve devletimize hizmet edecek. Memleketimizin için, milletimiz için yeni nesillerin iyi yetişmiş, güçlü, karakterli çocuklar olmasını temenni ediyorum. Ben hem çocuklarımızın, hem de öğretmenlerimizin bayramını kutuluyorum. İnşallah huzurlu bir bayram geçiririz" diye konuştu.

Okul çıkışında öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Vali Rahmi Doğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Doğan, daha sonra 30 Ekim İlköğretim Okulu'ndan ayrıldı.

(IÇ-Y)



21.04.2017 12:25:46 TSI

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