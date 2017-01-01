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Trafik sigortasındaki düzenleme olumlu karşılandı

- Özhedef Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Edhem Alkış:

- "Trafik sigortasındaki indirim, sürekli hale getirilmelidir"



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MERSİN (İHA) - Özhedef Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Edhem Alkış, 12 Nisan 2017 tarihinde uygulanmaya başlayan trafik sigortasındaki indirim kararının, yerinde verilmiş bir karar olduğunu söyledi.

Zorunlu trafik sigortasındaki yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Alkış, "12 Nisan 2017 tarihinde uygulanmaya başlayan trafik sigortasındaki indirim kararı, devletimizin vatandaşları için aldığı yerinde bir karardır. Çoğu vatandaşımız zorunlu trafik sigortasının yüksek olmasından dolayı sigortasız araç kullanmakta ve kasko sigortalarını bütçesi elvermediği için yaptırmamaktadır. Yapılan düzenlemeyle birlikte vatandaşlarımız sadece karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasını değil başka branşlarda da sigorta yaptıracaktır" dedi.

Geçmişten bugüne sisteme dahil olmayan sigortasız araç sayısının, sektörün en büyük sıkıntısı olduğunu vurgulayan Alkış, "Motorlu taşıtlarda sigortasızlık oranı yüzde 35'i geçerek toplamda 6 milyona ulaşmıştır. Yapılan indirimin 2017 yılı sonuna kadar değil, sürekli hale getirilerek sisteme dahil olmayan tüm sigortasız araçların siteme dahil edilmesi gerekmektedir. İndirimin sürekli hale getirilmesi hem sigortasız araç sayısını azaltarak devletimizin vergi gelirlerini artıracak hem de vatandaşlarımızın mal güvenliği teminat altına alacaktır. Şuan yapılan düzenlemeyle 2017 yılı sonuna kadar geçerli olacak trafik sigortası indiriminden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı uzman sigorta acentelerine gitmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

(HSK-Y)



21.04.2017 12:27:04 TSI

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