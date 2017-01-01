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80 çocuk aileleriyle beraber 23 Nisan coşkusunu yaşadı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji ve Pediatri Bölümlerinde ayakta tedavi gören yaklaşık 20 çocuk ile okul öncesinde eğitim alan yaklaşık 60 çocuk olmak üzere, aileleriyle beraber Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine; Anadolu Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersine katılan gençler, Hadi Bizi Gönülden Destekle Soytarı Tiyatro Topluluğu, Eskişehir Genç Bank Ekibi, Yan Flüt Kursu eğitmen ve öğrencileri, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi İlkokulu, AIESEC Eskişehir, Marketing Anadolu Kulübü ve Atayurt Okulları destek verdi. 23 Nisan etkinliğinde lösemili çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Çocukların motivasyonlarının artırılması ve milli bayram coşkusunu yaşamalarının amaçlandığı 23 Nisan kutlamalarında müzikli dansın yanı sıra İzmir Marşı, arkadaşım eşek, hayat bayram olsa, senden daha güzel şarkılarına çocuklar da zaman zaman eşlik ettiler. Çocuklar aynı zamanda da "Üç Haylaz" tiyatro oyununu da izleme imkanı buldular.

(İHA-MET-Y)



21.04.2017 12:29:15 TSI

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