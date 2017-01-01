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Mezarlık Kavşağının Yapımına Başlandı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:21
Mezarlık Kavşağının Yapımına Başlandı
Mezarlık Kavşağının Yapımına Başlandı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yapımını üstlendiği 'Mezarlık köprülü kavşağının yapımına başlandı.
2017 yılı içerisinde Yeşilvadi ve Beykent Köprülü Kavşağından sonra Mezarlık Köprülü Kavşağın yapımı için ön ayak olan Büyükşehir Belediyesi, üç kavşağı da 2018 yılında hizmete geçirmeyi planlıyor. İpekyolu (D-400 Karayolu) üzeri Dülükbaba Kavşağı ile Mezarlık Köprülü Kavşağı arasında yapılacak olan yol genişletme ve "Mezarlık Kavşağı"üst yapım işi çalışmaları sebebiyle trafik akışı 22 Nisan tarihinden itibaren kontrollü olarak sağlanacak.
Bu nedenle, Adana ve Kahramanmaraş istikametinden gelip Nizip istikametine ile Şanlıurfa ve Nizip istikametinden gelip Osmaniye istikametine gitmek isteyen ağır vasıta araçlarının Şehir Gösteren Kavşağı ile Mezarlık Kavşağı arasında yol genişletme çalışması yapılması sebebiyle çevre yolunu veya otoyolu kullanmaları gerekiyor.
Ayrıca, sanayi bölgelerine personel ve işçi taşımacılığı yapan"S" plakalı veya özmal araçların, Şehir gösteren Kavşağı ile Mezarlık Kavşağı arasında kalan D-400 karayolunu kullanmalarına izin verilmiyor. Bu yolları kullanan sürücülerinin mağdur olmamaları için Dülükbaba Kavşağı ile Çimento Kavşağından alternatif servis güzergahlarını kullanmaları gerekiyor.
Vatandaşların ve araç sürücülerinin mağdur olmaması için trafik işaret ve yönlendirmelere riayet etmeleri gerekmektedir.
(SD-Y)

21.04.2017 12:29:36 TSI
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