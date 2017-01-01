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TMDK öğrencilerinden "Seslenişler" adlı müzik dinletisi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 41. Turizm Haftası kapsamındaki etkinlere "Seslenişler" adlı müzik dinletisiyle katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Öğr. Gör. Süleyman Fidan, mutfak kültürüyle UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı' listesine dahil edilen Gaziantep'in, kültür ve turizm açısından şanslı bir şehir olduğunu, sadece mutfağıyla değil, tarihî dokusuyla, el sanatlarıyla, musiki birikimiyle adeta bir yaşayan müze olduğunu ifade ederek kültürel aktarımda bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Ney taksimleri ile başlayan "Seslenişler" adlı dinletide saz semaileri, ilahiler ve şarkılar enstrümantal tarzda dinleyicilere sunuldu. Programın sonunda ise konuklara Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi hakkında bilgi verildi.

GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programı; GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Gürsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Süleyman Fidan ile davetliler ve Gaziantep Üniversitesi öğrencileri izledi.

(KU-SD-Y)



21.04.2017 12:30:58 TSI

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