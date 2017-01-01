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MÜSİAD Manisa, referandumu değerlendirdi

21 Nisan 2017 Cuma, 12:25
MÜSİAD Manisa, referandumu değerlendirdi
MÜSİAD Manisa, referandumu değerlendirdi
- "Bu kararın tek kazananı milletimizdir"

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper referandumda çıkan sonucu milletin belirlediğini ve bu kararın tek kazananının millet olduğunu vurguladı.
16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliği halk oylamasını değerlendiren Ürper, "Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla; yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Bu referandumda da, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması, referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına, önemli kazanımlarımızdandır." dedi.
"Önümüzde, uyum yasaları, AB öncelikli olmak üzere uluslararası ilişkiler, kamu personel reformu, seçim ve siyasi partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek." diyen Ürper açıklamasını şöyle tamamladı:
"Bugünden sonra, İşlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun. MÜSİAD olarak, Türkiye'nin geleceğinin oylandığı bu referandumu konuşmak için Manisa'da çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarda anayasa maddelerinin detaylarına veya günlük siyasi tartışmalara girmeden, değişikliğinin anlamını iş dünyasının bakış açısıyla anlattık. Geldiğimiz noktada, Türkiye'nin artık belirsizlikle, siyasette vesayetle, toplumda düşmanlıkla, ekonomide gerilemeyle, hukukta adaletsizlikle ve uluslararası kamuoyunda itibarsızlığa neden olan darbelerle, muhtıralarla ve müdahalelerle kaybedecek zamanının olmadığını, köklü çözümlere ihtiyacımız olduğunu hatırlattık. Milletimizin kararı bu beklentilerimizi doğrulamıştır. Referandumun neticesinin başta ülkemize ve Manisalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
(SC-Y)

21.04.2017 12:32:09 TSI
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