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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkan Karaosmanoğlu, TEMA Vakfı ile buluştu

21 Nisan 2017 Cuma, 12:27
Başkan Karaosmanoğlu, TEMA Vakfı ile buluştu
Başkan Karaosmanoğlu, TEMA Vakfı ile buluştu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TEMA Vakfı Genel Başkanı Deniz Ataç'la bir araya geldi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek için yoğun bir çaba sarf eden TEMA Vakfı Genel Başkanı Deniz Ataç'la bir araya geldi. Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalıştıklarını görüşmede ifade eden Ataç, atık yönetimi başta olmak üzere geliştikleri farklı projeleri yerel yönetimlerle paylaşmak için çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak, tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek için yoğun bir uğraş verdiklerini belirten Ataç, "Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük ederek destek veriyoruz. Bu noktada yerel yönetimlerle birlikte çalışıyoruz. Ortak projeler geliştirerek doğamıza sahip çıkıyoruz" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yapılan görüşmede, atık yönetimi noktasında yaptıkları çalışmaları, çevreye ne kadar duyarlı olduklarını ve bunun yanında ortaya koydukları projeler hakkında TEMA yetkililerine bilgi verdi. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, TEMA ile daha koordineli çalışarak özellikle KO-MEK kurslarında çevre bilincinin kazandırılması için çalışmalar yapmanın önemine de vurgu yaptı. Başkan Danışmanı Nermin Tol'ün de katıldığı görüşmede, çevre bilincinin yerleştirilmesinde kültürel çalışmalarının önemini de belirten Karaosmanoğlu, "Beraber güzel işler yapabiliriz. İnsanımıza ve çevreye dokunan her projede biz varız" açıklamasını yaptı.
TEMA Vakfı Genel Başkanı Deniz Ataç da Başkan Karaosmanoğlu'na, Ekolojik Okur-yazar ve Yeşil Yaka projeleri hakkında bilgi verdi. Görüşme karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
(GY-Y)

21.04.2017 12:35:37 TSI
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