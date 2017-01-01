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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Yılın öğretmeni 3 yılda ikinci kez Erdemir İlkokulu'ndan çıktı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:30
Yılın öğretmeni 3 yılda ikinci kez Erdemir İlkokulu'ndan çıktı
Yılın öğretmeni 3 yılda ikinci kez Erdemir İlkokulu'ndan çıktı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir ilkokulu 3 yıl içerisinde ortaya koyduğu proje çalışmaları ile 2. Kez yılın öğretmeni çıkartmayı başardı.
Kdz. Ereğli ilçesinde eğitim-öğretimdeki başarıları ile adından söz ettiren Erdemir İlkokulu, bu başarılarını eğitim, spor, sanat ve öğretmenler arasında yapılan sınav ve yarışmalarda da elde ettiği derecelerle taçlandırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2014 yılında ki yılın öğretmeni uygulamasında Erdemir İlokulu'ndan Sınıf öğretmeni Yıldız Aydın Ekiz, duyma engellilerle ilgili projesi nedeniyle yılın öğretmeni seçilirken, aynı okuldan bu yılda sınıf öğretmeni Sedat Biçer 'yetim kardeşliği', okuldan mezun olan eski öğrencilerin sosyal projelere katılımı, anne ve babaların çocuklarına nasıl destek olacaklarını anlatan 'Elim elimde yüreğim yüreğimde' projeleri ile önce Ereğli'de ardından da Zonguldak'ta yılın öğretmeni seçildi. Mili Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre seçilen ve il birinciliğini hak eden öğretmenler Çanakkale'de toplandı. Yılın öğretmenleri Çanakkale'de 3 gün boyunca hazırladıkları projeleri birbirleriyle paylaşarak, fikir alışverişinde bulundu.
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, yılın öğretmeni seçilen Erdemir İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sedat Biçer'i makamında kabul ederek teşekkür plaketi verip tebrik etti.
(VK-RFK-Y)

21.04.2017 12:37:54 TSI
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