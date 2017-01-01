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GAÜN'de "Medeniyet Öncülerimiz" konulu söyleşi

21 Nisan 2017 Cuma, 12:32
GAÜN'de "Medeniyet Öncülerimiz" konulu söyleşi
GAÜN'de "Medeniyet Öncülerimiz" konulu söyleşi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yeniler Topluluğu tarafından düzenlenen ve Halil İbrahim Uzun ve Mustafa Toprak'ın konuşmacı olarak katıldığı "Medeniyet Öncülerimiz" konulu söyleşi Eğitim Fakültesi Konferans salonunda düzenlendi.
Söyleşinin açılış konuşmasını yapan GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Türklerin tarih boyunca çok sayıda devlet kurduğunu ve tarihte hep devletli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Doğan, "Dünya liginde olduk, dünya liginde oynadık hatta bu ligin şampiyonu olduk. Tarihin belli periyotlarında dünyayı yönettik, küresel aktör olduk, dünyada etken olduk. Mensubu olmaktan büyük onur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devleti de kurulan 16 devletten sonra 17'nci büyük Türk devleti olmaya namzettir. Bölgesel bir gücüz, küresel güç olma konusunda iddialıyız. Türk-İslam dünyası içerisinde temayüz etmiş, Türk İslam dünyasının lokomotifi pozisyonunda parlayan yıldızıyız. Bu başarının özünde yöneticilerimizin, Devlet adamlarımızın medeniyetimizin öncülerinden aldıkları ilham vardır. Hak vardır, hukuk vardır. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören ve ona hizmeti hakka hizmet sayan yönetim anlayışı vardır. Yunus Emre'nin deyimiyle "Yaratılmışı yaratandan ötürü seven" hoşgörü kültürü vardır. Farklılıkları, tecrit etmeyen onları zenginlik sayan uzlaşı kültürü vardır" dedi.
Yurt genelinde yaptıkları söyleşilerde, medeniyet öncülerimizin hayatı, edebi yönü ve ahlaki değer yapılarından oluşan örnekler sunduklarını söyleyen Halil İbrahim Uzun, bu söyleşilerde özellikle Cumhuriyet sonrası medeniyet öncülerimizden Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek gibi kıymetli şahsiyetlerin yanı sıra dünya genelinde çeşitli medeniyet öncülerimizden de bahsederek, büyük arayış içerisinde olan gençlere bir yol çizmeye çalıştıklarını söyledi. Uzun, "Temel amacımız bu. Sadece edebi fikirleri değil, edebi fikirleri uyguladıkları asiyonları da çok önemli. Sadece kalıplaşmış, sadece fikir üreten değil, bu fikirleri eyleme geçiren bir gençlik için elimizden geldiğince gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.
TRT Diyanet TV'de yayınlanan Kitap Okuyorum programını yaptıktan sonra yurt genelinde 140 lise ve Üniversiteden söyleşi için davet edildiklerini söyleyen Mustafa Toprak, "Cumhuriyet sonrası medeniyet öncülerimizin yanı sıra Aliye İzzet Begoviç gibi kişilerin de hem ebedi, hem ahlaki, hem de hayata dair kattıkları şeyleri de gençlerle buluşmalarımızda anlatıyoruz. Biz sadece okuyan, okuduğuyla kendine kalan genç tasviri yapmıyoruz. Hayata katılan, hayata yön veren, hayatı sahiplenen, katma değer yaratan genç üzerinde duruyoruz" diye konuştu.
Gaziantep Üniversitesi Yeniler Topluluğu Başkanı Abdullah İnce'nin açılış konuşmasıyla başlayan programın sonunda Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan tarafından Halil İbrahim Uzun ve Mustafa Toprak'a plaket takdim edildi.
(SD-Y)

21.04.2017 12:39:52 TSI
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