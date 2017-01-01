21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Av Yasağı başladı,ağlar onarıma alındı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:32
Av Yasağı başladı,ağlar onarıma alındı
Av Yasağı başladı,ağlar onarıma alındı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Av yasağın başlamasının ardından teknelerini Akçakoca Limanına çeken balıkçılar, sezon içerisinde yıpranan ağ ve malzemelerinin bakımına başladı.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, av yasağının başlaması sonrasında teknelerin limana çekildiğini söyledi. Başlayan yasak ile balıkçıların malzeme tamir ve onarım çalışması yaptıklarını aktaran Karakaş, "Ağları limana çıkartıp ilmek ilmek örüyoruz. Balıkçılarımızın tümü liman içinde gece gündüz çalışıyor. Sezon içinde çok şükür, Karadeniz'den istediğimizi aldık, şimdi de gelecek sezon için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.
Karakaş, bir teknenin bakımının yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirterek, "Bu çalışmalar çok önemli. Gelecek sezon için hazırlıklar şimdiden yapılmazsa sezon başında balıkçılarımız zorluk çekiyor" diye konuştu.
(TT-GY-Y)

21.04.2017 12:40:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Yiğit görevi, Fırat Öztürk'e devretti
YEREL

BAŞKAN YİĞİT GÖREVİ, FIRAT ÖZTÜRK'E DEVRETTİ
Küçük Vali Asyun Arabacı &quot;Bu koltuğu o kahramanlara borçluyum&quot;
YEREL

KÜÇÜK VALİ ASYUN ARABACI "BU KOLTUĞU O KAHRAMANLARA BORÇLUYUM"
Temsili Kaymakam, Akçakoca Kaymakamlık koltuğunda
YEREL

TEMSİLİ KAYMAKAM, AKÇAKOCA KAYMAKAMLIK KOLTUĞUNDA
Başkan Keleş koltuğunu devretti
YEREL

BAŞKAN KELEŞ KOLTUĞUNU DEVRETTİ
Başkan Yemenici'nin okullara desteği sürüyor
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ'NİN OKULLARA DESTEĞİ SÜRÜYOR
Düzce'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DÜZCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
GÜNCELLEME - Düzce'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - DÜZCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Denizlerde av yasağının başlaması
YEREL

DENİZLERDE AV YASAĞININ BAŞLAMASI
Hollanda'dan 23 Nisan misafirleri geliyor
YEREL

HOLLANDA'DAN 23 NİSAN MİSAFİRLERİ GELİYOR
Kat'ı sanatı hat eserleri sergisi açıldı
YEREL

KAT'I SANATI HAT ESERLERİ SERGİSİ AÇILDI
100 Yıllık eser Düzce'de sahne aldı
YEREL

100 YILLIK ESER DÜZCE'DE SAHNE ALDI
Zübeyde Hanım Okulundan halkla ilişkiler
YEREL

ZÜBEYDE HANIM OKULUNDAN HALKLA İLİŞKİLER
Seminer kalemlerini Şanlıurfa'daki öğrencilere gönderdi
YEREL

SEMİNER KALEMLERİNİ ŞANLIURFA'DAKİ ÖĞRENCİLERE GÖNDERDİ
Düzce Üniversitesi'nden dünya tarihindeki meclisler konulu panel
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEN DÜNYA TARİHİNDEKİ MECLİSLER KONULU PANEL
Düzce Üniversitesi öğrencilerinden organik tarım üretimi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ORGANİK TARIM ÜRETİMİ
Engelleri kaldırdılar
YEREL

ENGELLERİ KALDIRDILAR
30 Girişimci derste
YEREL

30 GİRİŞİMCİ DERSTE
Bağımlılık merkezine yoğunlaştılar
YEREL

BAĞIMLILIK MERKEZİNE YOĞUNLAŞTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı