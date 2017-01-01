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Başkan Çakır 23 Nisan'ı kutladı

- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

- "Çocuklarımızı vatan ve millet sevgisi ile yetiştirmeliyiz"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Çocuklarımızı vatan ve millet sevgisi ile yetiştirmeliyiz" dedi.

23 Nisan'da ulusal egemenliğin tescillendiğini kaydeden Başkan Çakır, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 97. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamaktayız. Bizi, bağımsızlığa götüren yolda milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin en son adımı, bu kutlu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan gününü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olmuştur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. TBMM'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



21.04.2017 12:40:14 TSI

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