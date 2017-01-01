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Yeşil alanlar moloz yığınlarıyla doldu

- Belediyenin yasağına rağmen inşaat atıkları ve moloz dökülmeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, belediyenin belirlediği hafriyat alanı dışına kaçak olarak inşaat atıkları ve moloz dökülmeye devam ediyor.

Bilecik Beşiktaş Mahallesinden Pelitözü Gölet'ine giden yolun sol tarafından bulunan kanal boyuna, 11 AK 515 plakalı traktör sürücüsünün römorkundaki inşaat pisliğini dökmesi vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Yolun fazla kullanılmaması fırsat bilen traktör sürücüsü, dar olan yolda kendine uygun bir pozisyonu alarak römorkunu kaldırarak inşaat çöpünü boşalttı. Tek şeritli yolda dakikalarca devam eden traktörün inşaat atıklarını dökmesi sebebi ile yol üzerinde ilerleyen araçlarda bir süre beklemek zorunda kaldılar.

(CKT-MET-Y)



21.04.2017 12:49:25 TSI

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