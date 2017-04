YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç öğretmenin vefatı okulu yasa boğdu

Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Melek Tunç (27), geçirdiği trafik kazası sonrasında 10 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Tunç'un ölümü görev yaptığı Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ve Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki öğretmen arkadaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

On gün önce hafta sonunda İzmir'de oturan ablasını ziyaret ettikten sonra kendi kullandığı aracıyla Sarıgöl'e doğru hareket eden Melek Tunç Alaşehir Sanayi Bölgesinde tek taraflı olarak gerçekleşen kazada ağır yaralanmış ve Denizli Selvergazi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden rehber öğretmen Melek Tunç'un ölüm haberi görev yaptığı Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ve Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezindeki öğretmen arkadaşlarını ve çok sevdiği öğrencilerini yasa boğdu.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesindeki öğretmen arkadaşları ve öğrencileri, vefat eden rehberlik öğretmeninin görev yaptığı sınıfın kapısına öğretmenlerin fotoğraflarını asarken, öğrenciler ve öğretmenler de duygularını ifade eden not kağıtlarıyla kapıyı donattı. Melek Tunç'un görev yaptığı masası da çiçeklerle donatılırken, öğretmen arkadaşları i Melek Tunç için Kur'an-ı Kerim okuttu.



Karabük'te toprağa verilecek

10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Rehberlik öğretmeni Melek Tunç'un bugün memleketi olan Karabük'te toprağa verileceğini belirten Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, "Vefat eden arkadaşımız Melek Tunç meslek hayatına Sarıgöl'de başladı. Beş yıldan bu yana görev yapmaktaydı. Öğretmen arkadaşları ve öğrencileri arasında çok seviliyordu. Allah rahmet eylesin. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Arkadaşımızın güler yüzünü hiç unutmayacağız. Cenazesine katılmak üzere her iki okuldan da öğretmen arkadaşları Karabük'e gitti." dedi.

