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SAÜ'de 'Bilim Felsefesi, Mühendislik ve Teknoloji' konferansı gerçekleşti

21 Nisan 2017 Cuma, 12:43
SAÜ'de 'Bilim Felsefesi, Mühendislik ve Teknoloji' konferansı gerçekleşti
SAÜ'de 'Bilim Felsefesi, Mühendislik ve Teknoloji' konferansı gerçekleşti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Bilim Felsefesi, Mühendislik ve Teknoloji" başlıklı konferans düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Arkan katıldı. Konferansta bilim ve bilim felsefesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Arkan, geçmiş yüzyıllardan günümüze kadar bilimin yerine değindi. Prof. Dr. Arkan, bilimin 17'nci yüzyılda ortaya çıkan bir kavram olduğunu, bilim felsefesinin ise insanoğlunun varlık hakkında bilgi edinme yollarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Bilim felsefesi demek, bilim hakkında düşünmek ve konuşmak demektir" dedi.

"Eskiden derebeylik şimdi fabrikatörlük"
Değişen dönemlerle beraber teknolojik bakımdan toplumun üst kesiminin de değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Arkan, "Eskiden tarım vardı ve tarım topraklarının başında toprak ağası diye nitelendirdiğimiz derebeyler vardı. Ancak dönemin değişmesi ve dünyanın teknolojik bakımdan gelişmesi ile beraber bu olay farklılaştı. Sanayi devrimi gerçekleşti ve sanayi devrimi ile beraber tarım, yerini sanayiye bıraktı. Tarım alanları yerine fabrikalar, derebeylerin yerini ise fabrikatörler aldı" diye konuştu. 19'uncu ve 20'nci yüzyıllarda mekaniğin gelişimine değinen Arkan, "Bu yüzyıllarda Aristo ve Newton Mekaniğinden sonra Kuantum Mekaniğine geçiş oldu. Böylelikle nesnel bilgi anlayışı da çökmüş oldu. İnsan zihni ile varlık arasındaki eşitlik büyüsü yok oldu. Bilimsel iyimserliğin beraberinde getirdiği krizlerden biri de dünya savaşları ve temel sorunların çözümlenemeyişi oldu" şeklinde konuştu.
(RŞ-RFK-Y)

21.04.2017 12:51:23 TSI
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