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Başkan Keleş koltuğunu devretti



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili Belediye Başkanı olarak seçilen Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Elif Ravza Yıldırım ve Eren Argun'a bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Elif Ravza, ilk olarak okullardaki çevre düzenlemelerinin tamamlanması talimatını verdi.

Başkan Mehmet Keleş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Düzce Belediye Başkanlığı koltuğunu Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Elif Ravza Yıldırım ve Eren Argun'a emanet etti. Temsili Başkan Elif Ravza Yıldırım ve Eren Argun öncelikle çocuklara armağan edilen milli bayramımız 23 Nisan Bayramını kutladı.

Temsili olarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan öğrenciler Elif Ravza Yıldırım ve Eren Argun daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Güney ve Şemsettin Yenersoy'a istekler hakkında talimatlar verdi.

Makam ziyareti sonunda Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, ziyarette bulunan öğrenci ve öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

(TT-AY)



21.04.2017 12:52:04 TSI

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