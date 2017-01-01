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Başkan Doğan ziyaretçilerini ağırladı



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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) ait Kassel Çocuk Köyü öğrencilerini makamında misafir etti.

Kurum Müdürü Sema Taşdemir Yıldız, müdür yardımcısı Yasemen Öz ve müzik öğretmeni Cihat Çiçek'in yer aldığı ziyarette Başkan Doğan, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Türkiye'nin ilk çocuk doktoru Belediye Başkanı

olarak çocukların kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Öğrencilerin ziyareti sırasında Atatürk tablosu hediye ettiği Başkan Doğan, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Çocuklarımıza yapılan yatırımın geleceğimize yapılan yatırım olduğunu bilen bir belediye olarak onlar için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devem edeceğiz" dedi.

(RFK-Y)



21.04.2017 12:53:05 TSI

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