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Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna 7. sınıf öğrencisi oturdu



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna ilköğretim öğrencisi Hilal Gökçen Eren oturdu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık makamında Atatürk Orta Okulu öğrencileri Hilal Gökçen Eren ile Eren Emir Acar'i kabul etti.

Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan 7. sınıf öğrencisi Hilal Gökçen Eren, okulu için spor salonu ve okul bahçesine çevre düzenlemesi yapılması, kentte kitap okumanın arttırılmasına yönelik çalışma başlatılması, şehir içi yolların asfaltlanması ve yaya çizgilerinin yenilenmesi için telefonla ulaştığı ilgili müdürlüklere talimat verdi. Hilal Gökçen'in talimatları üzerine Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Sadece talimat vermekle olmaz, işleri takip etmen gerekiyor" sözleriyle koltuğunu devrettiği öğrenciyi işlerini takip etmesi konusunda uyardı.

Öğrencilerle sohbet ederek geçmişte öğretmenlik yaptığını da anlatan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, o dönemlerde kara tahta bile bulamadıklarını ancak şu an okullarda akıllı tahtalar bulunduğunu söyledi. Öğrencilere çok şanslı olduklarını belirten Yılmaz, "Sizlere yaşamınız boyunca sonsuz başarılar dilerim. Başarılı olmak için her türlü imkâna sahipsiniz. Eğer geleceğe umutla bakarsanız, başaramayacağınız hiçbir şey yok" diye konuştu.

(FC-RFK-Y)



21.04.2017 12:57:17 TSI

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