21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Girişimcilik kursiyerleri eğitime başladı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:50
Girişimcilik kursiyerleri eğitime başladı
Girişimcilik kursiyerleri eğitime başladı

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Akhisar Belediyesi Kent Konseyine bağlı Akhisar Kadın Meclisi ve Akhisar Kahveciler Odası işbirliği ile ikincisi düzenlenen KOSGEB Girişimcilik kursu 30 kursiyeri ile birlikte Akhisar Belediye Meclis Salonunda çalışmalara başladı.
KOSGEB Akhisar Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli proje danışmanı ve eğitmeni Utku Yılmazer'in öğretmenliğinde 30 kursiyere girişimcilik ve iş planı detayları 4 gün süreyle verilecek. Kursun ilk gününde Kadın Meclisi Başkanı Pınar Güney ve Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney de katıldı. Kursun ilk gününe ayrıca geçen yıl aynı kurs ile girişimcilik eğitimi alıp bu yıl işyerlerini açan Hatice Pala ve Özlem Gün de katılarak, kursiyerlere destek olmak için yaşadıkları süreçleri anlattı.
Düzenlenen program çerçevesinde geçen yıl 25 katılımcıdan 5 katılımcının kendi işyerini açtığını hatırlatan Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney, bu başarı oranının yüksek olduğunu ve ikinci kursta başarı çıtasını daha da yukarı çekmek istediklerini vurguladı.
(BG-SC)

21.04.2017 12:58:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Minik kaymakamın ilk işi okullar hakkında bilgi almak oldu
YEREL

MİNİK KAYMAKAMIN İLK İŞİ OKULLAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK OLDU
Büyükşehirden Bağcılık Araştırma Enstitüsüne sera desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNE SERA DESTEĞİ
Alaşehir Belediyesi kitapla okuyucuyu buluşturuyor
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ KİTAPLA OKUYUCUYU BULUŞTURUYOR
Büyükşehirin Akhisar'daki çalışmaları yerinde incelendi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN AKHİSAR'DAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ
Manisa Şehir Tiyatrosuna bir ödül daha
YEREL

MANİSA ŞEHİR TİYATROSUNA BİR ÖDÜL DAHA
Başkan Mersinli: &quot;Şimdi icraat zamanı&quot;
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ: "ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI"
Mecliste yetki çocuklardaydı
YEREL

MECLİSTE YETKİ ÇOCUKLARDAYDI
Genç öğretmenin vefatı okulu yasa boğdu
YEREL

GENÇ ÖĞRETMENİN VEFATI OKULU YASA BOĞDU
Manisalı esnaflara Türkçe tabela kullanmaya teşvik
YEREL

MANİSALI ESNAFLARA TÜRKÇE TABELA KULLANMAYA TEŞVİK
Minik ressamlardan 23 Nisan'a özel sergi
YEREL

MİNİK RESSAMLARDAN 23 NİSAN'A ÖZEL SERGİ
MÜSİAD Manisa, referandumu değerlendirdi
YEREL

MÜSİAD MANİSA, REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Vali Güvençer pazarda dert dinledi
YEREL

VALİ GÜVENÇER PAZARDA DERT DİNLEDİ
AK Parti'li Özdağ Selendi'de temaslarda bulundu
YEREL

AK PARTİ'Lİ ÖZDAĞ SELENDİ'DE TEMASLARDA BULUNDU
&quot;Deprem olacak&quot; söylentisi halkı sokağa döktü
YEREL

"DEPREM OLACAK" SÖYLENTİSİ HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Manisa’da sahte içki operasyonu
YEREL

MANİSA’DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Manisa’da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL

MANİSA’DA KAMYONLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kardeş okullardan Başkan Şirin'e teşekkür
YEREL

KARDEŞ OKULLARDAN BAŞKAN ŞİRİN'E TEŞEKKÜR
Manisa'yı besleyen su deposu dezenfekte edildi
YEREL

MANİSA'YI BESLEYEN SU DEPOSU DEZENFEKTE EDİLDİ
Manisalı çocuklar tam anlamıyla bayram yapacak
YEREL

MANİSALI ÇOCUKLAR TAM ANLAMIYLA BAYRAM YAPACAK
Yaykın Mahallesinin göleti temizlendi
YEREL

YAYKIN MAHALLESİNİN GÖLETİ TEMİZLENDİ
Gölmarmara'ya 5 kilometrelik yağmur suyu hattı
YEREL

GÖLMARMARA'YA 5 KİLOMETRELİK YAĞMUR SUYU HATTI
Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı açılıyor
YEREL

SANCAKLIBOZKÖY KİRAZ PAZARI AÇILIYOR
Salihli İktisat Fakültesi'nde öğretim kadrosu belirleniyor
YEREL

SALİHLİ İKTİSAT FAKÜLTESİ'NDE ÖĞRETİM KADROSU BELİRLENİYOR
Atıl alan düzene girdi
YEREL

ATIL ALAN DÜZENE GİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı