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Coşkun Aral çocuklarla hayvanat bahçesinde foto-safari yapacak

21 Nisan 2017 Cuma, 12:53
Coşkun Aral çocuklarla hayvanat bahçesinde foto-safari yapacak
Coşkun Aral çocuklarla hayvanat bahçesinde foto-safari yapacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gazeteci, Belgesel yapımcısı ve Fotoğrafçı Coşkun Aral, öğrencilerle birlikte 200 dönüm arazide 25 türde toplam 257 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinde foto-safari yapacak.
Coşkun Aral, 23 Nisan Pazar günü, Türkiye'nin en geniş alana yayılan hayvanat bahçesi olan Gaziantep Yaban Hayat Bahçesi foto-safari yapacak. Öğrenciler, ülkenin ilk safari parkı bulunan ve 200 dönümlük alanda 25 farklı türde toplam 257 hayvan ile 500 kanatlıya ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde Coşkun Aral yönetiminde fotoğraf çekecek. öğrenciler, "Gaziantep Safari Parkı'nda Çocukların Objektifinden Yaban Hayat" projesi kapsamında fotoğraf çekecek öğrenciler, 23 Nisan 2015'te açılan Safari Parkta eğlenerek, öğrenmenin ve kaliteli fotoğraflar çekmenin keyfini sürecek.
Suriyeli çocuklar da olacak
Coşkun Aral ve ekibinin yönetiminde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi himayesinde gerçekleştirilecek proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 10 ayrı ilköğretim okulundan öğrenciler seçildi. Aralarında Suriyeli çocuklarında olacağı toplam 100 öğrenci, 10'ar kişilik gruplar halinde önceden verilecek kısa bir formasyon ve bilgilendirmenin ardından Safari Parkı'na gidecek. Fotoğraf makinaları ve ilave aksesuarlar konusunda yetkili sponsor firma yetkilileri tarafından yapılacak açıklamanın ardından öğrenciler, kendilerine verilecek makinelerle çekim alanlarına dağılacak. Öğrenciler öngörülen süre içinde bireysel veya kollektif çekimler yapacaklar.
Foto-safarinin ardından akşam ise seçici kurul, Türkiye'nin tek safari parkının, çocukların vizöründen tanıtımını sağlayacak sergi ve broşürlerde kullanılacak fotoğraflarını seçip değerlendirilecek.
Etkinliğin değerlendirmesi ise 24 Nisan 2017 günü Gaziantep Büyükşehir Belediye yetkileri tarafından ödüller ve katılımcı sertifikaları dağıtılacağı programda, projeksiyon sunumu eşliğinde gerçekleştirilecek.
(KU-SD-Y)

21.04.2017 13:01:26 TSI
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