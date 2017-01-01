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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Büyükşehir basketbolda da iddialı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:53
Büyükşehir basketbolda da iddialı
Büyükşehir basketbolda da iddialı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri Spor Okullarından eğitim alan gençlerden kurulan 12 basketbol takımı, yerel liglerde başarılara imza atmaya devam ediyor
Şanlıurfa'da gençlere yönelik her türlü sportif yatırımlarını sürdüren ve lisanslı sporcu sayısını son iki yıl içerisinde 350'den 4 bin 300'e çıkaran büyükşehir belediyesi, her branşta olduğu gibi basketbolda da iddialı. Bünyesinde 180 lisanslı sporcu bulunduran basketbol branşının genç, yıldız, küçük ve minikler kategorisindeki erkek ve kız takımları müsabakalarına devam ederken yine kız ve erkek olmak üzere kurulan diğer 5 takımın U-11,U-12,U-13 ligi mücadelesi ise önümüzdeki günlerde başlıyor.
Liglerinin zorlu takımları arasında gösterilen Büyükşehir Basketbol Takımları, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri GAP Arena Spor Salonunda donanımlı ve tecrübeli antrenörler eşliğinde müsabakalara hazırlanıyor. Tüm yaş guruplarındaki kız ve erkek takımlar aktif halde yerel ligde mücadele verirken, 2003 doğumlu (TEOG) gurubu, U14 ve ayrıca U11 ve U12 minikler takımları ise nisan ayı sonunda liglerde ter dökmeye başlayacak.
Büyükşehir 2019 hedefine doğru ilerliyor
Şanlıurfa'da lisanslı sporcu sayısının artması ve gençlerin spora yönelmesi için il merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde spor kompleksleri açan ve bu yöndeki yatırımlarına hız veren büyükşehir belediyesi, 2019 yılına kadar 25 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşmayı hedefliyor.
Son iki yılda lisanslı sporcu sayısını 350'den 4 bin 300'e çıkaran büyükşehir belediyesi, basketbolun yanı sıra badminton, güreş, boks, karate, tekvando, fitness, hentbol, atletizm, judo, kickbox, mua-thai ve yüzme branşlarında kurslar düzenliyor.
(AK-SD-Y)

21.04.2017 13:01:58 TSI
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