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Gölkay'da Dragon Festivali için geri sayım başladı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Su Sporları Kulübünün ortaklığıyla Gölkay'da Dragon Festivali düzenlenecek.

İzmit Belediyesi ile İzmit Su Sporları Kulübü ortaklığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları çerçevesinde Gölkay'da Dragon Festivali düzenlenecek. Festival 23 Nisan Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında Gölkay'da yapılacak. 15 takımın mücadele edeceği Dragon Festivali'nin oldukça renkli geçeceği kaydedildi. Her bir takımda 18 kişinin yer aldığı yarışlar, zamana karşı yapılıyor. Kürek çekilerek yapılan yarışa İzmit Belediyesi de bir takımla karılıyor.

(GY-Y)



21.04.2017 13:02:44 TSI

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