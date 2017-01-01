21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gölkay'da Dragon Festivali için geri sayım başladı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:54
Gölkay'da Dragon Festivali için geri sayım başladı
Gölkay'da Dragon Festivali için geri sayım başladı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Su Sporları Kulübünün ortaklığıyla Gölkay'da Dragon Festivali düzenlenecek.
İzmit Belediyesi ile İzmit Su Sporları Kulübü ortaklığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları çerçevesinde Gölkay'da Dragon Festivali düzenlenecek. Festival 23 Nisan Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında Gölkay'da yapılacak. 15 takımın mücadele edeceği Dragon Festivali'nin oldukça renkli geçeceği kaydedildi. Her bir takımda 18 kişinin yer aldığı yarışlar, zamana karşı yapılıyor. Kürek çekilerek yapılan yarışa İzmit Belediyesi de bir takımla karılıyor.
(GY-Y)

21.04.2017 13:02:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği başlıyor
YEREL

23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
Körfez manzarasında çay-simit 1 Lira
YEREL

KÖRFEZ MANZARASINDA ÇAY-SİMİT 1 LİRA
Başkan Doğan ziyaretçilerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI
Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları Gebze'de başlıyor
YEREL

ÜCRETSİZ ÖZEL YETENEK SPOR KURSLARI GEBZE'DE BAŞLIYOR
Başkan Karaosmanoğlu, TEMA Vakfı ile buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, TEMA VAKFI İLE BULUŞTU
İlkokul öğrencileri Başkanvekili Özak'ı ziyaret etti
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ BAŞKANVEKİLİ ÖZAK'I ZİYARET ETTİ
Karadeniz yöresi Kandıra'da canlandı
YEREL

KARADENİZ YÖRESİ KANDIRA'DA CANLANDI
Başkan Doğan çocukların bayramını kutladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLADI
Bilgievlerindeki münazaranın galibi belli oldu
YEREL

BİLGİEVLERİNDEKİ MÜNAZARANIN GALİBİ BELLİ OLDU
Kocaeli'de FETÖ/PDY üyeliği davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY ÜYELİĞİ DAVASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY üyeliği davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY ÜYELİĞİ DAVASI
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
IAFF yetkililerinden Kocaeli Valisine ziyaret
YEREL

IAFF YETKİLİLERİNDEN KOCAELİ VALİSİNE ZİYARET
23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı
YEREL

23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ, EĞİTİM VE EĞLENCE FUARI
Sepaş Enerji'den çocuklara uçurtma etkinliğine davet
YEREL

SEPAŞ ENERJİ'DEN ÇOCUKLARA UÇURTMA ETKİNLİĞİNE DAVET
Birimlerarası Spor Şenliği futbol turnuvası ile başladı
YEREL

BİRİMLERARASI SPOR ŞENLİĞİ FUTBOL TURNUVASI İLE BAŞLADI
Başkan Vekili Özak, turizmcilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZAK, TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
41 ülkeden gelen çocuklar Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti
YEREL

41 ÜLKEDEN GELEN ÇOCUKLAR VALİ GÜZELOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
41 ülkeden bin çocuk Kocaelili çocuklarla buluşacak
YEREL

41 ÜLKEDEN BİN ÇOCUK KOCAELİLİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK
İzmit Belediyesi futbol turnuvası 25 Nisan'da başlayacak
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ FUTBOL TURNUVASI 25 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Şehir Tiyatroları'ndan şenlikte kukla oyunu
YEREL

ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN ŞENLİKTE KUKLA OYUNU
Kuran- Kerim okuma yarışmasında birinci oldu
YEREL

KURAN- KERİM OKUMA YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
23 Nisan grup liderleri tanışma yemeğinde buluştu
YEREL

23 NİSAN GRUP LİDERLERİ TANIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı