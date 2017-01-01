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Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, milli eğitim müdür yardımcıları, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Şeref Uz, öğrenciler ve veliler katıldı.

Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Şeref Uz, "Sevgili öğrenciler, gelecek sizi korkutmasın. Çünkü yarınlara attığınız ilk adımlar sağlamdır. Burada aldığınız eğitimle başarılı olacağınıza inancım tamdır" dedi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan da "Hepinizin gerekli gayreti göstereceğinize inanıyorum. İdeal Türk gençliği, tüketim kültürünün bir unsuru olmayacaktır. Okuyan, düşünen, üreten, sorgulayan karakteri düzgün, erdemli bir gençlik en büyük idealimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi kutluyor, geleceğin aydınlık Türkiye'sine katkı sağlayacağınız temennisi ile gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilerin bayrak ve flama devir teslimi ile mezuniyet programı son buldu.

(KU-ÖK-Y)



21.04.2017 13:03:01 TSI

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