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Mecliste yetki çocuklardaydı



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Kent Konseyi Çocuk Meclisi ilk toplantısında Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan koltuğunu geleceğin büyükleri olacak çocuklara devretti.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Yunusemre Belediyesi gençlerin sorunları ile de yakından ilgileniyor. Yunusemre Kent Konseyi oluşturulan Çocuk Meclisi, ilk toplantısını Yunusemre Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, ilçe sınırları içerisinde yer alan 24 okuldan 80 öğrenci temsilcisi, okul aile birlikleri, veliler ve okul yönetimleri katıldı. 2014 yılında kurulan bir belediye olarak gelecek nesiller için sloganı ile yola çıktıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur toplantıda yatığı konuşmada, çocuk meclisi ile çocukların sesine kulak verdiklerini belirtti. Şule Uygur açıklamasında, "Hanım lokallerimiz ile çocuk kültür yaşam merkezlerimiz ile taziye evlerimiz ile ilçemizde yaşayan vatandaşımızın daha huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. "Gelecek nesiller için" sloganı ile çıktığımız bu yolda çocuklarımızın düşünceleri de bizim için çok önemli. Ben Yunusemre Kent Konseyimize de sizlerle bizi bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Yunusemre Kent Konseyi olarak Çocuk Meclisi ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ise öğrenci temsilcilerine altın niteliğinde öğütler verdi. Yaşam deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Arslan "Sorunlarınızı anlatmaktan çekinmeyin. Biz sizlerin sorunları ve o sorunların çözümü noktasında çalışıyoruz. Sizler ile bir araya gelmek bizleri gerçekten mutlu ediyor. Geleceğin Yunusemre şehrini kurarken sizlerin de fikirlerini almayı önemsiyoruz. Sizler de okullarınızda ve günlük hayatınızda yaşadığınız sıkıntıları bizlere aktarmaktan çekinmeyiniz. Sorunlarınızın çözümünde yer almak bizleri mutlu edecek" diye konuştu. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Halil Arslan koltuğunu kısa bir süreliğine de olsa çocuklara devretti.

(AY-Y)



21.04.2017 13:05:16 TSI

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