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Yafes Mahallesi'nde alt yapı ve güçlendirme çalışması başlatıldı



(Fotoğraflı)



ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Yafes Mahallesi'nde alt yapı yenileme ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Cizre'de arttan nüfusa bağlı olarak alt yapının yetersiz kalması nedeniyle Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatıyla ilçede alt yapı yenileme ve güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yafes Mahallesi'nde nüfusun artmasıyla birlikte yetersiz kalan alt yapıyı yenilemek ve güçlendirmek için eskimiş boruları kaldırılıp yerine Q 1000'lik beton borular döşenme çalışması yapılıyor. Yapılacak olan çalışmasının bitmesiyle birlikte Yafes Mahallesi'nde alt yapı sorununun tamamen çözüleceği belirtildi.

(İHA-AKK-Y)



21.04.2017 13:05:28 TSI

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