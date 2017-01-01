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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Başkan Mersinli: "Şimdi icraat zamanı"

21 Nisan 2017 Cuma, 12:58
Başkan Mersinli: "Şimdi icraat zamanı"
Başkan Mersinli: "Şimdi icraat zamanı"

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında kazananın Türkiye olduğunu söyledi. Mersinli, "Halk oylamasından önce de söylediğimiz gibi evet veren de hayır veren de başımızın tacıdır. Şimdi AK Parti teşkilatları olarak önümüzdeki seçime odaklandık." dedi.
Evet oylarının 7 düvele karşı kazanıldığının altını çizen İl Başkanı Berk Mersinli, "16 Nisan sonrası Türkiye'de çıkan evet oylarıyla zafere ulaştık. Çünkü bu zafer, 7 düvele karşı kazanılmış bir zafer. Manisa sandıklara Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılım sağlayarak ülkesine, vatanına sahip çıkmıştır. Manisa'dan çıkan sonuca saygımız sonsuzdur. Bundan sonraki süreçlerde daha fazlasını yaparak, milletimizle iç içe olarak şehrimizi en güzel yerlere getirmek için çalışacağız. Önümüzde bir süreç var. Artık birbirimize kenetlenerek geleceğe odaklanmanın, icraatın zamanıdır. Yeni Türkiye yolunda hepimize önemli görevler düşüyor" şeklinde konuştu.

"Suni tartışmaları kenara bırakıp, çalışmamız gerekmektedir"
Başkan Mersinli vatandaşları sağduyuya davet ederek şunları söyledi: "Etrafımızda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, her geçen gün kalkınmaya devam eden, durmadan ilerleyen, tüm bunları yaparken gönül kapılarını da açık tutan büyük bir ülkemiz var. Milletimiz geleceğine ipotek konmasına izin vermemiş, karşımıza 100 yılda bir çıkan tarihi fırsat olan halk oylamasında güçlü bir ülke yönetimi için 'evet' demiştir. Bu seçimin kazananı ülkede yaşayan herkestir. Bugünden itibaren suni tartışmaları bir kenara bırakıp, güçlü Türkiye yolunda büyük bir sorumlulukla ülkemizin geleceği için çalışmamız gerekmektedir.Türkiye mesajı net bir şekilde yerine ulaştırmıştır."

"Manisalı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum"
Türkiye'nin büyük bir imtihandan geçtiğini belirten Başkan Mersinli açıklamasını şöyle tamamladı: "35 yıldır darbe anayasası olan 82 Anayasası'nın en büyük değişimini gerçekleştirdik. Milletimiz bu süreçte büyük bir sınav verdi. Bu milletin evlatları artık dünyada bugünden sonra hak ettiği yere gelecek. 17 Nisan, milletimizin hem kendisinin hem ülkesinin hem de dünyanın yarınlarına yön verme noktasındaki hür iradesini haykırışının ilk günüdür. 16 Nisan'da yaşanan ve 17 Nisan'dan itibaren yola çıkan, milletin tarihin akışını değiştirme gücüdür. Hiç kimse ama hiç kimse, milletin kararını yanlış yorumlama, kararlılığına duyarsız kalma hatasına düşmemelidir. Türkiye'yi hak ettiği yere birlikte, el ele taşımalıyız. Kamplaşmanın, kutuplaşmanın, birbirine sırt dönmenin bize ödettiği faturaları unutmadan, geleceğe dair güvenli adımlarla, istikrarı kuşanmış bir siyasal kurguyla yol almalıyız. Bu halk oylaması mücadelesinde emeği geçen tüm Manisalı hemşehrilerimize de şükranlarımızı sunuyorum."
(SC-Y)

21.04.2017 13:06:17 TSI
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