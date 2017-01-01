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Kilis'in kültür sesi olan Zeytin Dalı dergisinin 85. sayısı çıktı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:59
Kilis'in kültür sesi olan Zeytin Dalı dergisinin 85. sayısı çıktı
Kilis'in kültür sesi olan Zeytin Dalı dergisinin 85. sayısı çıktı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis'te, 23 yıldan bu yana aralıksız olarak üç ayda bir yayınlanan Zeytin Dalı dergisinin 85. sayısı okurlarıyla buluştu.
Kilis Kültür Derneği Kilis Şubesi'nin yayın organı olan ve ücretsiz olarak dağıtılan kültür-edebiyat dergisi Zeytin Dalı'nın bu sayısında da birbirinden farklı ve ilgi çekici konuları içeren makaleler yer aldı. "Kilis'in Kültür Sesi - Zeytin Dalı" sloganıyla yayınını sürdüren derginin son sayısında, Genel Yayın Yönetmeni Muhlis Salihoğlu "Her Şey Kilis İçin İse" konu başlığıyla yazdığı makalesinde Kilis'te sürdürülen çalışmalar ve Alaeddin Yavaşca'nın Kilis ziyareti anlatıldı.
7 Aralık Üniversitesinin yeni Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un "Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Yeni Dönem" başlıklı makalesinde ise üniversite de açılacak yeni bölümlerin tanıtımları ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kilis Mevlevihanesinin kapağını süslediği dergide Prof. Dr. Metin Akis'in "Kilis'in Eğitim Tarihi ve Eğitime Gönül Verenler", Aytaç Kurtuba'nın "Kilis Yahudi Havrası ve Tarihçesi", Öğretim Görevlisi Ömer Faruk İncili'nin "Kilis Kent Dokusu ve Biçimi", Yusuf Bozkaya'nın "Kilis'te Değerlerin Yok Edilişi", Abdulhamit Mollahamit'in "Kilis'in Adı ve Arkeolojik Eserler", Duran Kale'nin "Kilis'te Zeytincilik", Ökkeş Mısırlı'nın "Değirmenden Gelenden Pağaç Umarlar", Sinan Özdemir'in Ölüm Tarlasından Yaşam Tarlasına, Sinan Kanmaz'ın "Kat'ı Sanatı Üzerine" başlıklı makaleleri de yer alıyor.
85. Sayısını yayınlamanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kilis Kültür Derneği Kilis Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Dergi Genel Yayın Yönetmeni Muhlis Salihoğlu, belli bir uğraşının sonucunda yayınlanan derginin gerek Kilis içinde gerekse de Kilis dışındaki Kilislilerin bulunduğu her yerde büyük bir özlemle beklendiğini söyledi. Salihoğlu, derginin artık Kilis'in bir kültür markası haline geldiğini, kültür-edebiyat alanında kendisine sağlam ve saygın bir yer edindiğini belirtti.
Salihoğlu ayrıca maddi-manevi desteğini esirgemeyen tüm okurlarına teşekkür etti.
(MAD-SD-Y)

21.04.2017 13:06:50 TSI
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