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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'nin imar revizyonu başladı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:59
Hakkari'nin imar revizyonu başladı
Hakkari'nin imar revizyonu başladı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesi, kent merkezinin mevcut imar planının revize edilmesi için çalışmalara başladı.
Hakkari Belediyesinin şehir merkezinin imar revizyonu için İller Bankasına ihale ettiği ve 2017 Ocak ayında yer teslimini yaptığı, ancak mevcut kış şartları nedeniyle çalışmaların bahar mevsimine ertelendiği "Hakkari Merkez İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt" işi başladı. Bu kapsamda İller Bankası, AFAD Başkanlığı ve Hakkari Belediyesi teknik heyetiyle şehirde saha çalışmaları yapılarak, Hakkari'nin imarına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi için ilk sondaj çalışması Bulak Mahallesi Atatürk Kültür Merkezinin yanındaki arazide yapıldı.
Ayrıca jeofizik çalışmaları ise, Merzan Mahallesindeki çeşitli arazilerde eş zamanlı olarak başlatıldı.
Yapılacak olan jeolojik ve jeoteknik çalışmalarının ardından Hakkari'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir imar planı çalışması başlayacak.
(FT-MSA-Y)

21.04.2017 13:07:39 TSI
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