21 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Polis eşlerinden yardım kermesi

21 Nisan 2017 Cuma, 13:00
Polis eşlerinden yardım kermesi
Polis eşlerinden yardım kermesi

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Edirne Şubesi tarafından, 20 emniyet mensubu ailenin üniversitede okuyan çocuklarına destek amaçlı yardım kermesi düzenlendi.
Edirne İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın eşi Özlem Çoral Erdoğan'ın himayelerinde, Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi üyeleri tarafından düzenlenen kermesin açılışını Edirne Valisi Günay Özdemir'in eşi Nurcan Özdemir gerçekleştirildi.
Edirne Kaleiçi Semti'nde bulunan Polis Parkı'nda açılan kermese, Edirneli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen gelirin, 20 emniyet mensubu ailenin üniversitede okuyan çocuklarının eğitimine destek amaçlı düzenlendiği bildirildi.
(KU-MK-Y)

21.04.2017 13:08:40 TSI
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