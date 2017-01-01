YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa Şehir Tiyatrosuna bir ödül daha

Manisa Şehir Tiyatrosuna bir ödül daha



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Ege Bölgesi finalleri, Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Batuhan Nil ve Selimhan Doğancı 'Mirat' isimli oyunlarıyla tiyatro dalında birincilik ödülünün sahibi olarak Manisa'yı bir kez daha gururlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Ege Bölgesi finalleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Türk Müziği Şarkı yarışması, şiir ve tiyatro dalında finallere katılan ekipler, 15-18 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek finallere katılmak için kıyasıya yarıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Batuhan Nil ve Selimhan Doğancı "Katharsis" isimli gruplarıyla yarışmaya katıldı. Doğu'da okutulmayan kız çocukları, küçük gelinler ve bu durumun önüne geçmek isteyen idealist bir öğretmenin penceresinden yansıyan olayların anlatıldığı 'Mirat' adlı tiyatro, 8 ekip arasında birincilik ödülünün sahibi oldu. Ödülünü jüri üyesi tiyatrocu Ayçe Abana'dan alan oyuncular, tiyatroya verdiği destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

(SC-Y)



21.04.2017 13:11:57 TSI

NNNN

