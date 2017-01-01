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Gaün'den kalite atağı

21 Nisan 2017 Cuma, 13:04
Gaün'den kalite atağı
Gaün'den kalite atağı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesinin kalite çıtasının daha da yükseltilmesine yönelik olarak çalışmalarını sürdüren Kalite Güvence Birimi, kurum yöneticileriyle bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, "El ele vererek üniversitemizin kalite seviyesini daha yukarılara taşıyacağız" dedi.
GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Türkiye'de kalite çalışmalarının hız kazandığını, bu kapsamda YÖK'ün de Yüksek Öğrenim Kalite Güvencesi Yönetmeliği hazırlayarak, Yüksek Kalite Kurulu oluşturduğunu ve üniversitelerin Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının bu kurul tarafından değerlendirildiğini belirtti. Yüksek Öğrenim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereği, Gaziantep Üniversitesinde de Kalite Güvence Birimi oluşturulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bedir, "Üniversitemizin eğitim, öğretim ve tüm hizmet alanlarında kalitesinin daha da artırılması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattık. Bu doğrultuda, akademik birimlerimizin akreditasyon çalışmaları sürüyor. Üniversitemizin belgelendirme çalışmaları için ISO 9001. 2015 başvurusu yapılması planlanmakta olup, bunun için de akademik ve idari birimlerimizle sıkı ve koordinasyon içinde bir çalışma sürdürülmektedir. Bu çalışmaların sağlıklı ve hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli çalışma gurupları oluşturulmuştur. Üniversitemizin iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve 5 yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecini esas almak üzere hazırladığımız kurum içi değerlendirme raporu (KİDR) son değerlendirme aşamasındadır. Kurumların kalite grafiği ancak tüm birimlerin kalitesinin yükselmesiyle sağlanabilir. Bu başarıyı sizlerin desteğiyle ve katkılarıyla hep beraber ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.
"Yönetim kalitesi refah düzeyini artırır
GAÜN Kalite Güvence Birimi Koordinatörü Derya Özçalışkan, herkesin yapabileceğinin en iyisini yapmasının istenilen iyileştirmeyi sağlamayacağını söyleyerek, kalitenin ancak tüm birimlerin başarılı bir koordinasyonu ve sistematik bir çalışmayla sağlanabileceğine dikkat çekti. Çalışkan, "Kurumun başındaki bir ya da birkaç kişinin zihinsel gücü ve liderliği bunun için yeterli değildir. Kurumdaki tüm çalışanların birikim ve yetenekleri vazgeçilmez önemlidir. Bütün çalışanların katılımıyla ortaya çıkacak güç, kurumun mevcudiyetinde daha sağlam temeller oluşturur. Kalite ihtiyaçlara cevap verebilmektir. Eğer GAÜN'den mezun bir öğrenci bir yakınını üniversitemize eğitim için yönlendiriyorsa biz kaliteli üniversiteyiz demektir. Kalite şartlara uygunluk, müşteri memnuniyeti, amaç ve isteklere uyumluluktur. Yönetim kalitesini geliştirmek refah düzeyini artırmanın en etkili yoludur. Toplam kalite yönetiminin insanları yönetmek değil, insanlarla yöneltmek olduğunu unutmamalıyız. Kalite, kurumlarda müşteri memnuniyetini artırdığı gibi, çalışanın memnuniyetini de artıracaktır. Kaliteli bir kurumda maliyetler azalacak ve kuruma yüksek rekabet gücü sağlayacaktır. Bu nedenle el ele vererek Gaziantep Üniversitesinin kalitesini daha üst düzeylere taşıyacak tüm önlem ve uygulamaları hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.
Toplantıya, GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Akyılmaz, BAP Birimi Yetkilisi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Evrak Arşiv Birimi yetkilisi ve çeşitli birimlerin birim kalite temsilcileri katıldı.
(SD-Y)

21.04.2017 13:12:23 TSI
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