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Beyşehir'de yeni dizayn kamelya üretimi



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesinin kademelerinde yeni dizayn kamelya ve oturma bankı üretimi sürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, göreve geldikleri günden itibaren adeta bir fabrika görünümüne kavuşan Beyşehir Belediyesinin kademelerindeki atölyelerinde kamelyadan oturma bankına, yeraltı çöp konteynerinden, yeraltı bariyer sistemine, ferforje, korkuluk ve totemden, tanıtım levhasına varıncaya kadar değişik kalemlerde pek çok ürünün imalatının yapıldığını söyledi. Atölyelerde şehir merkezindeki parklarda ve taşra mahallerinde hizmet veren yeni dizayn görünümü ile dikkat çeken kamelya ve oturma banklarının üretiminin de yapıldığını belirten Özaltun, "Kademelerimizdeki atölyemizde son üç yılda üretilen kamelya sayısı 473, oturma bankı sayısı ise bin 533'e ulaştı. Sadece 2017'nin ilk dört aylık döneminde atölyelerimizde 120 kamelya ve 400 oturma banka imalatı gerçekleştirildi" dedi.

Kademelerde imal edilen kamelya ve oturma banklarının ilçenin yanı sıra, talep gelen yakın çevredeki yerleşim merkezlerine de gönderilebildiğini vurgulayan Başkan Özaltun, göreve gelmelerinin ardından kademedeki işlerliğin yürütülen modernize çalışmaları sonrasında daha da yoğunluk kazandığını söyledi.

Kademinin mevcut hantal yapısından kurtarılmasının ardından fabrika gibi üretim yapmaya başladığını anlatan Özaltun, "Kadememizde sadece belediyemize ait araç ve iş makinelerimizin bakım, onarım ve tamiratı değil, boya, kaynak, marangozhane ve diğer atölyelerinde ihtiyaç duyulan pek çok kalemdeki ürünün imalatı yapılmaya başlandı" dedi.

Atölyelerde belediyenin artık kendi kamelyasını ve oturma bankı gibi pek çok kalemde ürünü imal eder noktaya geldiğini vurgulayan Özaltun, bununla birlikte maliyeti önemli ölçüde düşürdüklerini, bundan kurumun da kazançlı çıktığını kaydetti.

Beyşehir Belediyesi olarak atölyelerde imalat seferberliğine başladıktan sonra herkesin beğenisini kazanan daha estetik görünüme sahip, ormancı masalarıyla bütünleşik, üzerinde oturanları yağmurdan koruyan üstü kapalı tek parça, nakli ve kullanımı daha kolay kamelyalar üretmeye başladıklarını vurgulayan Özaltun, "Yeni tasarımıyla oldukça beğeni toplayan kamelyalarımızın üretimi her geçen yıl katlanarak devam ediyor. Göreve geldiğimiz üç yıl içerisinde kademelerimizde toplam 473 kamelya, bin 533 oturma bankı üretimi gerçekleştirildi. Kademelerimizdeki üretim noktasında giderek artan bir trend söz konusu olmaya başladı. Şu anda sürekli artan talebi karşılama noktasında yoğun bir çalışma yürütülüyor. Hedefimiz üretim kapasitesini daha da artırmak. Bu kamelyaları, mahalle muhtarlıklarımızdan okul ve yurt yönetimlerinden gelen taleplere göre, ilçemiz merkezindeki mahalleler ile taşra yerleşim merkezlerimize gönderiyoruz. Yine parklara, okul, yurt bahçelerine, cami avlularına, çeşme yanlarına ve mesire, piknik alanlarına da yerleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

(US-AH-Y)



21.04.2017 13:15:05 TSI

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