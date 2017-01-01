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Van'da fidan dikimi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Sağlık Müdürlüğü Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık Tıbbi Cihaz Şubesi koordinasyonunda fidan dikme etkinliği yapıldı.

Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık Tıbbi Cihaz Şubesi tarafından Kevenli TOKİ'de gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve sağlık personelleri katıldı. Burada konuşan Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık Tıbbi Cihaz Şube Müdiresi Zehra Atay, fidan dikmenin önemine değinerek, "Ağaç dikmek, bir canlının yaşamasını sağlamak ve çoğaltmak anlamına gelmektedir. Ağaçların tüm canlı türleri ve özellikle de insanlar için önemi çok fazladır. Havanın temizlenmesini sağlar, daha fazla oksijen anlamına gelir. Ağaç dikmek demek, erozyondan korunmak demektir. Başka canlıların yuvasını yapmak, çevreyi güzelleştirmek demektir. Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından fidan dikimi yapıldı.

(MSA-Y)



21.04.2017 13:15:17 TSI

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