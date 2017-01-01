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Kayseri Ticaret Odası üyeleri için DMO Tedarik Sistemi semineri düzenlendi

21 Nisan 2017 Cuma, 13:10
Kayseri Ticaret Odası üyeleri için DMO Tedarik Sistemi semineri düzenlendi
Kayseri Ticaret Odası üyeleri için DMO Tedarik Sistemi semineri düzenlendi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi' toplantısı, Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Bahri Coşkun ve Selim Merter Temtek, Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Daire Başkanı Cumali Küçük, Satın Alma Şube Müdürü Ahmet Kayaaslan ile Kayseri Ticaret Odası üyeleri katıldı.
Açılışta konuşan Başkan Hiçyılmaz, Oda üyelerinin Devlet Malzeme Ofisi ile işbirliği içinde yer alacağı süreçlerin oluşturulabilmesi açısından bu toplantıyı düzenlediklerini ifade etti. Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası üyelerinin ve Kayseri'de Devlet Malzeme Ofisi sisteminde yer alabilecek tüm sektörlerdeki firmaların bu sistem içinde yer almalarını önemli buluyorum. Bu sisteme daha fazla ürün sunulabilmesi, tedarik sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi açısından üyelerimizin de ilgi göstermesi gerekmektedir" dedi.
Hiçyılmaz, "Toplantının hedefi, alternatif pazar arayışı içerisinde olan üyelerimiz ile Devlet Malzeme Ofisini buluşturularak farklı bir değer yaratılmasıdır. Üyelerimizin Devlet Malzeme Ofisi Tedarikçisi olmaları, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ürün satabilmenin en kolay ve en güvenli yolu olacaktır. Devlet Malzeme Ofisi Katalog Sisteminde yer alma koşulları ve sistemin sağladığı avantajlar, yetkililer tarafından aktarılacaktır. Kayseri Ticaret Odası üyelerine ve şehrimizdeki sektör temsilcilerine bu imkanı sağlayan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Daire Başkanı Cumali Küçük ise bilgilendirme öncesinde yaptığı konuşmasında, Devlet malzeme Ofisi tarafından hazırlanan sistem ve amaçları hakkında bilgi verdi. Toplantı, DMO Satın Alma Şube Müdürü Ahmet Kayaaslan'ın sunumun ardından, oda üyelerinin sisteme ilişkin sorularının cevaplanması ile sona erdi.
(SK)

21.04.2017 13:18:57 TSI
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