21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TÜRÇEV'den Büyükşehir Belediyesine ödül

21 Nisan 2017 Cuma, 13:11
TÜRÇEV'den Büyükşehir Belediyesine ödül
TÜRÇEV'den Büyükşehir Belediyesine ödül

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Türkiye'de belirli kriterleri sağlayan plaj ve marinalara verilen uluslararası çevre ödülü "Mavi Bayrak"ın Türkiye temsilcisi olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Samsun Büyükşehir Belediyesini 2016 yılında Mavi Bayrak programı kapsamında hayata geçirdiği çevre eğitim etkinliklerinin kapsamı, niteliği ve dosyalama açısından ödüle layık buldu.
TÜRÇEV tarafından konuyla ilgili bu ay içerisinde yapılan değerlendirme toplantısında, Kültür Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan jüri üyeleri, çok sayıda aday içerisinden Samsun Büyükşehir Belediyesini ödüle layık gördü.

"Türkiye'deki belediyeler içerisinde bir ilk"
Konuyla ilgili olarak bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Mavi Bayrak programı ve başvurularımız ile bağlantılı olarak gördüğümüz ve bu çerçeve içinde değerlendirerek hayata geçirdiğimiz 'Kent Estetiği Çalıştayı', 'Kent Estetiği Sempozyumu' ve 'Doğada Eğitim Var' içerikli çalışmalarımız kapsamında belediyemiz ödüle layık görüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kent estetiğine verdiğimiz önemin ve bu doğrultuda yaptığımız çalışmaların ödüle hak kazanması, uluslararası öneme sahip mavi bayrak programları içerisinde tüm belediyeler içerisinde bir ilk olması nedeniyle bize haklı bir gurur yaşatmıştır" dedi.

STK'lara katkı çağrısı
Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak son aylarda kent estetiğine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını ifade ederek, "Temmuz ayı içerisinde kentimizde yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyat oyunları ve yine bizim için çok anlamlı bir tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında kent estetiğini ön plana alan çalışmalarımız ve düzenlemelerimiz dikkate alındığında ben bu ödülün tüm Samsun halkının hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle şehrimizde görev yapan tüm sivil toplum kuruluşlarının da bu ödülü de dikkate alarak kent estetiği konusunda bizlere katkı vermelerini rica ediyorum" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

21.04.2017 13:19:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
OMÜSEM'de Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
YEREL

OMÜSEM'DE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
4 şehit astsubay için mevlit okutuldu
YEREL

4 ŞEHİT ASTSUBAY İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Öğrencilere avukatlık mesleği tanıtıldı
YEREL

ÖĞRENCİLERE AVUKATLIK MESLEĞİ TANITILDI
Anaokulu öğrencilerinden lösemili çocuklara bağış
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞ
Öğrenciler 2005 hasta yönlendirdi
YEREL

ÖĞRENCİLER 2005 HASTA YÖNLENDİRDİ
Emekli askerin organları üç hastaya umut oldu
YEREL

EMEKLİ ASKERİN ORGANLARI ÜÇ HASTAYA UMUT OLDU
&quot;Samsunspor sistem takımıdır&quot;
YEREL

"SAMSUNSPOR SİSTEM TAKIMIDIR"
Bafra'da beton yol çalışması
YEREL

BAFRA'DA BETON YOL ÇALIŞMASI
Gazeteci Namık Azgın toprağa verildi
YEREL

GAZETECİ NAMIK AZGIN TOPRAĞA VERİLDİ
GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
GÜNCELLEME - Samsun'da silahla yaralama
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA SİLAHLA YARALAMA
GÜNCELLEME - Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Lösemili çocuklar için seferber oldular
YEREL

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR
&quot;Sermaye Piyasası Kurumları ve Sermaye Piyasasında Kariyer&quot; semineri
YEREL

"SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE SERMAYE PİYASASINDA KARİYER" SEMİNERİ
Samsun'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI
TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi ödül töreni
YEREL

TÜBİTAK SAMSUN BÖLGE SERGİSİ ÖDÜL TÖRENİ
İlkadım'da Levent ile Şirin Müzikali
YEREL

İLKADIM'DA LEVENT İLE ŞİRİN MÜZİKALİ
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Samsun'da arıcılık gelişiyor
YEREL

SAMSUN'DA ARICILIK GELİŞİYOR
Atakum'da 23 Nisan coşkusu AVM'de
YEREL

ATAKUM'DA 23 NİSAN COŞKUSU AVM'DE
Bafra'da kadınlara dondurmacılık kursu
YEREL

BAFRA'DA KADINLARA DONDURMACILIK KURSU
Samsun'da silahla yaralama
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLA YARALAMA
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı