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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Büyükşehir tarihi İpekyolunun asfaltını revize ediyor

21 Nisan 2017 Cuma, 13:11
Büyükşehir tarihi İpekyolunun asfaltını revize ediyor
Büyükşehir tarihi İpekyolunun asfaltını revize ediyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalt revize çalışması kapsamında 'Ticaretin Kalbi' konumunda olan İpekyolu'nda asfaltlama çalışmasını sürdürüyor.
Hava muhalefeti yüzünden çalışmalara ara verilen İpekyolunda havanın normale dönmesi ile birlikte asfalt serimine hızla devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ilçelerde birçok cadde ve bulvarda aşınmış asfaltları revize ederek tekrar hizmete sundu. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 460 bin metrekare asfalt sererek kısa sürede takdir edilen bir çalışmaya imza attı. Haliliye ilçesinde, Meteoroloji, Behçet Arabi, Zafer, Adalet, Şani Efendi, Zafer caddesi ile Mevlana Caddesi Bağlantısı, ŞUTİM Caddesi, Harran Üniversitesi Caddesi, İpekyolu Caddesi Karaköprü İlçesinde, Şenevler Mahallesi 6137. Sokak 601. Cadde, Çamlıyayla Mahallesi Ormanyolu, Birinci 35 metrelik yolda Mehmet Hafız Bulvarı, İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarı, Eyyübiye ilçesinde, Mevlana, Fidancılar, Meşarkiye, Harran Kapı, Askeriye Caddesi, Akçakale Yolu, Hastane Çevresi ve Opet Petrol Önünde asfalt serimi tamamlanarak, deforme olmuş caddenin ulaşım standardı yükseltildi.
Genişletilen caddede asfalt çalışması
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ekipleri, Maşuk olarak tanınan (TOKİ) konutlarının bulunduğu Karaköprü ilçesindeki Seyrantepe Mahallesinde genişletme yaptığı caddeye asfalt dökümüne başladı.
Maşuk Vadi Evlerinin bulunduğu bölgede başlatılan asfaltlama çalışması Kuzeybatı Çevreyolu yol ayrımına kadar sürdürülecek.
(AK-SD-Y)

21.04.2017 13:19:30 TSI
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