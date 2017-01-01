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Beyşehir'de özel öğrenciler fotoğraf çekti



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, özel eğitim alan öğrenciler hazırlayacakları fotoğraf sergisi için sahaya çıktı.

Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu ve Hüyük Mevlana İlkokulundaki özel eğitim sınıfında öğrenim gören özel öğrenciler, bir proje kapsamında açacakları "özel gözler fotoğraf sergisi" için fotoğraf mesaisi yaptı. Her iki okulda görevli sınıf öğretmenleri Yunus Meşe ve Havva Ceran eşliğinde gerçekleştirilen fotoğraf çalışmasında, özel öğrenciler Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı ve fotoğrafçılardan da destek aldı. Projeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Bu cümlenin söylemde kalmayıp eylemde de kendisini göstermesi için, özel gereksinimli (engelli) bireylerin fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini gösterebilmek için, toplum içerisinde farklılıkların bir ayrıştırma değil, birleştirme vesilesi olarak görülmesi amacıyla Hüyük Mevlana ve Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu ilkokullarımızdaki özel eğitim sınıflarında eğitim gören bazı özel öğrencilerimiz, kendilerine eşlik eden öğretmenleri nezaretinde 'özel gözler fotoğraf sergisi' oluşturmak için Beyşehir'de fotoğraf çekilebilecek mekanlarda mesai yaptı. Yaklaşık bir saat süren çekimlere öğrencilerimizin velileri de iştirak ederken fotoğraf makinesi ile çalışan özel çocuklarımızın yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi. Çekim süresince özel öğrencilerimize eşlik eden ve birebir ilgilenerek onların hem fotoğraf çekmelerini, hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayan fotoğrafçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sergimizde öğrencilerimizin, profesyonel fotoğrafçılardan aldıkları desteklerle çektikleri fotoğraflar ve onlara destek veren fotoğrafçılarımızın eserleri yer alacak. Sergi hazırlıklarına başlanırken, çekimlerde tarihi Taşköprü, tarihi Eşrefoğlu Camisi çevresindeki değişik mekanlardan da istifade edildi. İlk sergimiz 10 Mayıs'ta Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu İlkokulunda, sonraki sergimiz ise 22 Mayıs'ta Hüyük Mevlana İlkokulunda açılarak, çalışmalar halkımızın beğenisine sunulacak."

(ARÖ-FM-Y)



21.04.2017 13:20:33 TSI

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