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Alaşehir Belediyesi kitapla okuyucuyu buluşturuyor



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MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi tarafından kütüphanesiz okul kalmaması için başlatılan proje kapsamında Alaşehir Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının kendilerine ait kitaplar toplanarak İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Gıyassettin Koca'ya teslim edildi.

Alaşehir Belediyesi kitap okumayı teşvik etmek ve kütüphanesiz okul bırakmamak amacıyla başlattığı proje meyvelerini veriyor. Proje kapsamında okuma seferberliğine başından beri katkıda bulunan Alaşehir Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının kendilerine ait kitaplarından oluşan koliler, ihtiyaç sahibi okullarına ulaştırılmak üzere görevli zabıta personelince, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Gıyassettin Koca'ya teslim edildi. Ayrıca Yeşilyurt Mahallesinde "Her Kıraathane, Bir Kütüphane" projesi de pilot model olarak başlatıldı. Zabıta Müdürü Erol Kacar da Yeşilyurt Mahallesine giderek, projenin uygulanabileceği kıraathanelerde incelemelerde bulundu. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Kacar, "Bundan böyle kahvehane ruhsatı almak isteyen herkese, asgari 25 kitaptan oluşan bir kütüphane zorunluluğunun getirilecek. Esasen 'kıraat' kelimesi okumakla eş anlamlı. Kahvehanelerin yeniden eski günlerinde olduğu gibi ilim ve irfan meclisi olmaları için gayret edeceğiz" dedi.

(AY-Y)



21.04.2017 13:26:36 TSI

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