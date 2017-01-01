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Başkan Altay: "Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz"

21 Nisan 2017 Cuma, 13:25
Başkan Altay: "Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz"
Başkan Altay: "Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan nedeniyle Selçuklu Belediyesi'ni ziyaret eden Yazır Şehit Osman Küçükdilan İlkokulu öğrencilerini ağırladı.
Okul Müdürü, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan heyeti ağırlayan Başkan Altay, burada çocuklarla sohbet etti. Başkan Altay öğrencilere ,"Geleceğimiz sizlersiniz. Aileniz, öğretmenleriniz ve bizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için çalışıyoruz. İnanıyorum ki gelecek günler sizinle daha güzel olacak" dedi.
Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yayınlanan 23 Nisan özel filmini de öğrencilerle birlikte izledi. Öğrencilerin oynadığı filmden bahseden Başkan Altay, "İnşallah sizler okuyacaksınız, büyüyeceksiniz ve bizlerin hizmet ettiği makamlara geleceksiniz. Sizlerden beklentimiz büyük" dedi.
Öğrencilere spor yapmaları tavsiyesinde de bulunan Başkan Altay, ziyaretin sonunda satranç ve puzell takımı hediye etti. Altay, okul yöneticileri ve öğretmenlerine de ayrıca teşekkür etti.

"Çocuklarımız için farklı projeler üretiyoruz"
Çocuklarımızın mutluluğu ve güler yüzü dünyaya değer diyen Başkan Altay, "Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak için birçok projeye imza atıyoruz. Selçuklu'da eğitim alanında Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile 5. yılımızda çocuklarımıza değerlerimizi anlatıyor ve her yıl farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgi birikimleriyle donanımlı nesiller olmalarının yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe hazırlamaları en büyük hedefimiz. Yine Selçuklu'da her yıl binlerce çocuğumuzu spor ile tanıştırıyoruz. Spora başlama yaşını 3'e indirdiğimiz Selçuklu'da yaz spor okulları ve yıl boyu spor okullarıyla binlerce çocuğumuza hizmet veriyoruz. Mahallelere kazandırılan nitelikli parkların yanı sıra Kelebekler Vadisi Parkı'nda açtığımız Macera Kulesi de çocuklarımızın en çok eğlendiği ve hoş vakit geçirdiği mekanlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

Tropikal Kelebek Bahçesi 23 Nisan'da Ücretsiz
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan öncesinde twitterdan da bir müjde verdi. Çocuklardan gelen isteğe kayıtsız kalmayan Başkan Altay, dünya çocuklarının bu özel gününde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını söyledi. Başkan Altay, çocukların Tropikal Kelebek Bahçesi ile ilgili mesajına cevaben "Mesajınızı aldım çocuklar. 23 Nisan'da sadece sizin sınıfa değil tüm çocuklara ve büyüklere kelebek bahçemizi ücretsiz yapalım olmaz mı?" yanıtını verdi. Başkan Altay'ın bu müjdesi takipçilerinden büyük beğeni ve övgü aldı.
(AH-Y)

21.04.2017 13:32:49 TSI
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