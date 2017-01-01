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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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DTB Başkanı Engin Yeşil:

21 Nisan 2017 Cuma, 13:25
DTB Başkanı Engin Yeşil:
DTB Başkanı Engin Yeşil:
- "Bölgeye ilgiyi attırmalıyız"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, "Kent ekonomisinin güçlü bir şekilde kalkınması için bölgeye ilgiyi arttırmamız gerekiyor" dedi.
DTB'nin daveti üzerine Iğdır Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Serhat Kumtepe ile 14 kişiden oluşan yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Iğdır Ticaret Borsası üyelerinden oluşan kalabalık bir heyet, 8. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi ziyaret etti. DTB Başkanı Engin Yeşil ile DTB yönetim ve meclis üyelerince karşılanan heyet, Diyarbakır'da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
ITB Başkanı Serhat Kumte, bu tür fuarların bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Böylesi fuarlar hem katılımcı firmalarımızın hem de ziyaretçilerin ufkunu açmaktadır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
DTB Engin Yeşil, iki yıl aradan sonra gerçekleşen fuara katılımın büyük oranda sağlanmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Kent ekonomisinin güçlü bir şekilde kalkınması için bölgeye ilgiyi arttırmamız gerekiyor. Halen ilimizin temel gelir kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Bu nedenle teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve modern alet ve makinaların kullanılmasıyla sektörün gelişmesine katkı sağlar. Bu da bölgenin gelişmesi, ekonomik kalkınma ve istihdamı sağlar. Böylece bölgemizin yakın gelecekte tarım ve hayvancılığın ana merkezi olacağına inanıyorum ve bu nedenle bölgeye ilgiyi artırmamız gerekmektedir" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

21.04.2017 13:33:13 TSI
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