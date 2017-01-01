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Fatsa'da dereler temizleniyor

21 Nisan 2017 Cuma, 13:26
Fatsa'da dereler temizleniyor
Fatsa'da dereler temizleniyor
- Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan:
- "Vatandaşlarımız derelere çöp atmamalı"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, vatandaşları derelere çöp atmamaları konusunda uyararak, "Fatsamız için biraz daha duyarlı olalım" dedi.
Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, dere temizlik çalışmalarına ilçe genelinde devam ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dere temizlik çalışmalarını periyodik olarak devam ettiriyor. İş makinelerinin etkili olmadığı yerlerde temizlik yapan ekiplerimiz çöpleri ve dere kenarında yer alan otları bilek gücü ile temizliyor.
Fatsa'nın temizliği için her daim önemle çalıştıklarını ifade eden Başkan Hüseyin Anlayan, "Vatandaşlarımıza daha yaşanabilir kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bahar ayının gelmesiyle birlikte ilçemizde bulunan Şerefiye Bülbül Deresi, Hamlık Deresi, Kurtuluş Kantarcılar Deresi, Kurtuluş Mahallesi Sıfır Kilometre Deresi, Yapraklı Deresi, Evkaf Hasanoğlu Deresi gibi birçok derelerimizin temizliği yapıldı ve diğer derelerimiz ile birlikte de yapılmaya devam edecek. Çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Derelerimizin temizliğini yapıyoruz fakat vatandaşlarımızı derelerimize çöp atmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Bizler bu şehri temiz tutalım ki gelecek nesillerimizde bundan istifade etsin. Lütfen derelerimize çöplerimizi ve ambalaj atıklarımızı atmayalım. Atanları gördüğünüz takdirde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne haber verelim. Fatsamız için biraz daha duyarlı olalım" şeklinde konuştu.
(AA-SLH-Y)

21.04.2017 13:34:25 TSI
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