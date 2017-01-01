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Van'da Buzağı Hastalıkları Sempozyumu

- Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner:

- "İlimiz 170 bin civarında bir büyükbaş hayvan varlığına sahiptir"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA)  Van'da buzağı ölümlerine dikkat çekmek amacıyla 26-29 Nisan tarihleri arasında "Buzağı Hastalıkları Sempozyumu" düzenleneceği bildirildi.

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan sempozyum öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, bölgede yaşanan buzağı ölümlerine dikkat çekti. Büyükbaş hayvan varlığı açısından hayvan ölümlerinin çok büyük bir risk olduğunu belirten Fevzi Altuner, "Bizim özellikle buzağıların ölümüne yönelik bazı çareler üretmemiz gerekiyor. Bu yönüyle bunu engelleyecek veya ortadan kaldıracak tedbirleri görüşmek ve önemli bazı veriler oluşturmak maksadıyla Veteriner Hekimler Odası ile beraber ortak bir çalışmaya karar verdik. Başkanımızın da gayretleriyle ilimizde bir sempozyum yapma kararına vardık. Bakanlığımızın da katkılarıyla 26-29 Nisan'da Buzağı Hastalıkları Sempozyumu düzenleyeceğiz" dedi.

3 gün sürecek olan sempozyuma Türkiye'nin her tarafından veteriner hekim ve konunun uzmanlarının katılacağını ifade eden Altuner, "İlimizde 160-170 bin civarında bir büyükbaş hayvan varlığımız var. Buzağı ölümleri aslında engellenebilse, bu sayının çok kısa süre içerisinde çok daha yüksek rakamlara ulaşması mümkündür. Türkiye açısında da bu böyledir. Bu da hayati bir önem arz ediyor. Buna yönelik Bakanlığımızda buzağıyı hayatta tutmaya yönelik başlattığı bir takım destekler var. Şu anda yürürlükte olan buzağı desteği bu yöneyle önemlidir. Biz buzağı başına 350 lira hibe desteği veriyoruz. Bu buzağıların soy kütüğüne kayıt olması durumda, bu destek 500 liraya çıkıyor. Ayrıca döl kontrol projesine de dahil olmaları durumunda 50 lira yine destek veriyoruz. Buzağıları hayatta tutmak, hayvan varlığını yükseltmenin tek yoludur" şeklinde konuştu

Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Lokman Aslan ise Türkiye'de buzağı ölümlerinin fazla olduğunu ifade ederek, "Oda olarak ülkemizin büyük sorunlarından biri olan buzağı hastalıklarının tartışılacağı sempozyumu ulusal olarak planladık. Ancak Azerbaycan, Nahcıvan, İran ve Kanada'dan bilim adamlarının katılım sağlamasıyla birlikte işler biraz değişti ve uluslar arası bir statü kazandı. Burada yapılan çalışmanın ardından çıkacak olan sonuç bildirgesi, ülkemize çok büyük faydaları olacak. Aynı zamanda hayvan besleme, iç hastalıklar, patoloji, cerrahi dalında Türkiye'de söz sahibi olmuş hocalarımızı davet ettik. Burada da emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

(MD-MSA-Y)



21.04.2017 13:37:55 TSI

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