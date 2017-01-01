21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Demirtaş "Yaşlılarımızın bir gün değil her gün yanındayız"

21 Nisan 2017 Cuma, 13:31
Demirtaş "Yaşlılarımızın bir gün değil her gün yanındayız"
Demirtaş "Yaşlılarımızın bir gün değil her gün yanındayız"

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, İzmirlioğlu Huzurevi'ne giderek yaşlıları ziyaret etti. Yaşlıların ellerinden öpüp çiçek hediye eden Demirtaş, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Yakçın, Mustara, Çetin Demirci, Merkez Mahallesi Muhtarı Çağlar Özcan, Örencik Mahallesi Muhtarı Recep Hasçelik, Bekyeri Mahallesi Muhtarı İhsan Aslan, Kredi Yurtlar Kurumu Gülüç Öğrenci Yurdu Müdürü Yıldız Okur, camii imamları Birol Akçay, Niyazi Bayar ve Osman Danacioglu ile birlikte İzmirlioğlu Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Huzurevi Müdürü Zeynep Yüksel Ünal tarafından karşılanan Demirtaş ve beraberindekiler yaşlıların ellerinden öpüp, çiçek hediye etti.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, göreve geldiği günden bu yana gerek huzurevinde kalan yaşlıları ve gerekse beldede yaşayan büyüklerini her zaman ziyaret ettiğini belirterek, kendilerinin her zaman yanında olacağını söyledi. Demirtaş konuşmasında "Belediye Başkanı olmadan öncede esnaflık yaparken büyüklerimi ziyaret ederdim. Belediye başkanı olduktan sonra bu ziyaretlerimi daha da sıklaştırdım. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bir eksikleri varsa tamamlamaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bizim en temel görevimiz. Çünkü her doğan insan bir gün yaşlanacak. Büyüklerimiz bizden sadece ilgi ve sevgi istiyorlar. Bizlerde hem ilgimizi hem de sevgimizi onlardan eksik etmiyoruz. Bu günde beldemizde görev yapan belediye meclisi, mahalle muhtarları, camii imamları ve YURTKUR müdürümüz ile ziyaret gerçekleştirdik. Büyüklerimiz çok mutlu oldular. Onların yüzlerindeki tebessüm bizleri de mutlu etti" dedi.
Huzurevi sakinleride Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın her zaman ziyaretlerine geldiğini, kendilerini hiç yalnız bırakmadığını dile getirdi. Huzurevi sakinleri "Başkanımızı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
Başkan Demirtaş ve beraberindekiler ziyaret sonrası günün anısına fotoğraf çektirip huzurevinden ayrıldı.
(VK-OA-Y)

21.04.2017 13:40:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
GMİS, &quot;Örnek bir 1 Mayıs kutlaması yapacağız&quot;
YEREL

GMİS, "ÖRNEK BİR 1 MAYIS KUTLAMASI YAPACAĞIZ"
Yılın öğretmeni 3 yılda ikinci kez Erdemir İlkokulu'ndan çıktı
YEREL

YILIN ÖĞRETMENİ 3 YILDA İKİNCİ KEZ ERDEMİR İLKOKULU'NDAN ÇIKTI
Liselilerden minik öğrencilere tiyatro gösterisi
YEREL

LİSELİLERDEN MİNİK ÖĞRENCİLERE TİYATRO GÖSTERİSİ
Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri umre yolunda
YEREL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ UMRE YOLUNDA
FETÖ zanlılarının Rodos'a kaçmak isterken yakalanması
YEREL

FETÖ ZANLILARININ RODOS'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANMASI
BEÜ ve MEB arasında protokol imzalandı
YEREL

BEÜ VE MEB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Çaturoğlu, Akdeniz'in mevlidine katıldı
YEREL

ÇATUROĞLU, AKDENİZ'İN MEVLİDİNE KATILDI
Çaturoğlu, Bakan Yılmaz'dan iki okul talep etti
YEREL

ÇATUROĞLU, BAKAN YILMAZ'DAN İKİ OKUL TALEP ETTİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI

Spor parkı ailelerin buluşma noktası olacak
YEREL

SPOR PARKI AİLELERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK
Karadeniz'de balık ölümlerine inceleme
YEREL

KARADENİZ'DE BALIK ÖLÜMLERİNE İNCELEME
Kazada yaralanan eşine tepki gösterdi
YEREL

KAZADA YARALANAN EŞİNE TEPKİ GÖSTERDİ
BEÜ'den çocuklara unutamayacakları bir armağan
YEREL

BEÜ'DEN ÇOCUKLARA UNUTAMAYACAKLARI BİR ARMAĞAN
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığından uyuşturucu açıklaması
YEREL

ZONGULDAK CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN UYUŞTURUCU AÇIKLAMASI
Fındıkta külleme hastalığında zira mücadele uyarısı
YEREL

FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞINDA ZİRA MÜCADELE UYARISI
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı