Demirtaş "Yaşlılarımızın bir gün değil her gün yanındayız"

Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, İzmirlioğlu Huzurevi'ne giderek yaşlıları ziyaret etti. Yaşlıların ellerinden öpüp çiçek hediye eden Demirtaş, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Yakçın, Mustara, Çetin Demirci, Merkez Mahallesi Muhtarı Çağlar Özcan, Örencik Mahallesi Muhtarı Recep Hasçelik, Bekyeri Mahallesi Muhtarı İhsan Aslan, Kredi Yurtlar Kurumu Gülüç Öğrenci Yurdu Müdürü Yıldız Okur, camii imamları Birol Akçay, Niyazi Bayar ve Osman Danacioglu ile birlikte İzmirlioğlu Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Huzurevi Müdürü Zeynep Yüksel Ünal tarafından karşılanan Demirtaş ve beraberindekiler yaşlıların ellerinden öpüp, çiçek hediye etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, göreve geldiği günden bu yana gerek huzurevinde kalan yaşlıları ve gerekse beldede yaşayan büyüklerini her zaman ziyaret ettiğini belirterek, kendilerinin her zaman yanında olacağını söyledi. Demirtaş konuşmasında "Belediye Başkanı olmadan öncede esnaflık yaparken büyüklerimi ziyaret ederdim. Belediye başkanı olduktan sonra bu ziyaretlerimi daha da sıklaştırdım. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bir eksikleri varsa tamamlamaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bizim en temel görevimiz. Çünkü her doğan insan bir gün yaşlanacak. Büyüklerimiz bizden sadece ilgi ve sevgi istiyorlar. Bizlerde hem ilgimizi hem de sevgimizi onlardan eksik etmiyoruz. Bu günde beldemizde görev yapan belediye meclisi, mahalle muhtarları, camii imamları ve YURTKUR müdürümüz ile ziyaret gerçekleştirdik. Büyüklerimiz çok mutlu oldular. Onların yüzlerindeki tebessüm bizleri de mutlu etti" dedi.

Huzurevi sakinleride Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın her zaman ziyaretlerine geldiğini, kendilerini hiç yalnız bırakmadığını dile getirdi. Huzurevi sakinleri "Başkanımızı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Başkan Demirtaş ve beraberindekiler ziyaret sonrası günün anısına fotoğraf çektirip huzurevinden ayrıldı.

21.04.2017 13:40:37 TSI

