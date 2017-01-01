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23 Nisan Basketbol şampiyonluk kupası Gaziantep Kolej Vakfı'nın oldu

21 Nisan 2017 Cuma, 13:37
23 Nisan Basketbol şampiyonluk kupası Gaziantep Kolej Vakfı'nın oldu
23 Nisan Basketbol şampiyonluk kupası Gaziantep Kolej Vakfı'nın oldu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Minik Erkekler Basketbol takımı, 23 Nisan Ulusal Egmeenlik ve çocuk Bayramı nedeniyle geleneksel hale dönüştürülen basketbol turnuvasını namağlup tamamlayarak, şampiyonluk kupasını kazandı.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehitkamil Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 5. Geleneksel Ortaokullar Arası 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Basketbol Turnuvasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Minik Erkekler Basketbol takımı namağlup olarak tamamladığı turnuvada şampiyonluğa uzandı. Şampiyonada ilk maçını Seçkin Koleji karşısında 53-16'lık bir skorla kazanan GKV Özel Ortaokulu Basketbol Takımı ardından Ünler Ortaokulunu 62-23 skorla yenerek turnuvadaki iddiasını ortaya koydu. Yarı finalde M. Zekiye Üstündeki Ortaokuluyla karşılaşarak 63-28 gibi farklı bir skorla finale yükselen GKV Ortaokulu Takımı finalde de Rıfat Kaleoğlu Ortaokulu ile karşılaştı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen final maçının 39-36'lık skorla kazananı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu oldu. 14 okul takımının yarıştığı turnuvada final maçında izleyiciler adeta coşarken çekişmeli geçen maçta zaman zaman nefesler kesildi. Tribünlerde takımlarını ellerindeki Türk bayraklarıyla destekleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinin heyecanları görülmeye değerdi.
Şampiyonada birincilik kupasını alan Kolej Vakfı Ortaokulunun ardından 2.Sebiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulu, 3.Mehmet Emin Zekiye Üstünel Ortaokulu ve 4.Özel TED Koleji Ortaokulu oldu. Mahmut Şahinler ve Vedat Oğuzcan'ın antrenörlüğünü yaptığı GKV Özel Ortaokulu Minik Erkekler Basketbol takımında Eren Bilir, Alperen Özkanlı, Arda Karagülle, Kerem Savaş, Taha Torunoğlu, Baran Aydın, Baran Kaleoğlu, Ali Ayhan, Yüce Hoşcan, Serhat Savrun, Emre Döş, Batın Korkmaz, Orkun Gündoğdu, Burak Özkiraz ve Efe Meriç görev aldı. Şampiyonanın ardından Atatürk Spor salonunda düzenlenen ödül törenine Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan ile çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.
Kupayı Başkan Fadıloğlu'nun elinden aldılar
Atatürk Kültür Ve Spor Merkezinde düzenlenen 5. Geleneksel Ortaokullararası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Basketbol Turnuvası ödül töreninde şampiyonluk kupasını kazanan GKV Özel Ortaokulu Minik Erkekler Basketbol Takımı oyuncuları, kupa ve ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı. Müdür Kete ve Başkan Fadıloğlu, şampiyon sporcuları ve okul idarecilerini kutladı. Sporun eğitimin en önemli parçası olduğunu ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, insanlığın ortak dili olarak kabul edilen sporda yarım asırdan fazla bir zamandır GKV Özel Okullarının etkin faaliyetlerde bulunduğu söyleyerek, öğrencileri kutladı. Hoşcan, öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırmayı önemsediklerini ifade ederek, öğrencilerin spordaki yeteneklerini belirleyerek, her türlü desteği verme gayreti içerisinde bulunduklarını kaydetti. Hoşcan, "Böyle anlamlı bir günde kurumlarımıza birincilik kupasını kazandıran öğrencilerimize ve onların eğitiminde önemli roller üstlenen başta okulumuz basketbol antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler ile değerli velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi yürekten kutlarım. İnanıyorum ki bu sporcularımız bundan sonraki süreçte de katıldıkları şampiyonalardan başarıyla çıkacak ve bu başarıların onurunu, gururunu bizlere yaşatacaktır" dedi.
Şampiyonluk kupası ve madalyalarla birlikte fotoğraf çekilen sporcular, Müdür Mete ve Başkan Fadıloğlu ile de günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
(SD-Y)

21.04.2017 13:44:44 TSI
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