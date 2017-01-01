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Tatvan'da 109 güvenlik korucusu yemin etti



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı köylerde görev yapacak olan 109 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden 109 güvenlik korucusu, göreve başladı. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, göreve başlayan güvenlik korucularına başarı dileğinde bulunarak, vatanı korumanın kutsal bir görev olduğunu söyledi. Vatan, bayrak, millet denince akla namus geldiğini söyleyen Kaymakam Özkan, "'Demokrasi ve özgürlük getireceğiz' diyenlerin Irak'ta ve Suriye'de bir milleti ve bir milletin namusunu yok ettiler. 2 milyon Iraklının öldüğünü görmüyorlar. Suriye'de 1 milyon insanın kanına girdiler. Onun için vatan ve bayrak namustur diyoruz. Vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi dış odaklardan koruduğumuz gibi, ülke içine sızmış hainlere karşı da korumaya devam edeceğiz. Vatan evladının yuvasını bozan bu hainlerin yuvasını bozacağız, Allah'ın izniyle onlara da sıra gelecek. Hep beraber dimdik, eğilmeden, bükülmeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün 109 evladımız vatan, bayrak ve milletini korumak için yemin edecek ve komutanlarımızla, askerlerimizle, polislerimizle birlikte görev yapacaklar. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da hainlere dünyayı dar edecekler. Kendilerinden isteğimiz yeminlerine sahip çıkmalarıdır" diye konuştu.

Düzenlen program eğitim ve spor alanlarında derece yapan güvenlik korucularının ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Programa Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Tercan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kamu kurum amirleri ve köy kurucuları katıldı.

(HO-MSA-Y)



21.04.2017 13:46:55 TSI

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