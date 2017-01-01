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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Başkanlık makamı çocukların oldu

21 Nisan 2017 Cuma, 13:41
Başkanlık makamı çocukların oldu
Başkanlık makamı çocukların oldu
- Başkan Uğur, çocukları ağırladı
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret eden Ovaköy Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri Başkanlık koltuğuna oturdular. Öğrenciler okullarının tadilattan geçirilmesini, çevre düzenlemesinin yapılmasını ve okullarının önüne hız kesici rampalar istediler.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret eden Ovaköy Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri Başkanlık koltuğuna oturdular. Sırasıyla temsilen başkan olan öğrenciler Nurefşan Altınay, Hayriye Gül Demir ve Hüseyin Zengin, okullarının tadilattan geçirilmesini, çevre düzenlemesinin yapılmasını ve okullarının önüne hız kesici rampalar istediler. İlk olarak makama Nurefşan Altınay oturdu. İki belediye yetkilisinin yanına gelmesini isteyen Altınay, belediye hizmetlerinin hızlanması talimatını verdi. Şehrin sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade eden Altınay, "Ovaköy Mahallesi'nde arabalar okulun yanından çok hızlı geçtiği için iki taraf da yüksek rampalar döşenmesini istiyorum. Okulun her iki tarafının da çevre düzenlemesinin yapılmasını istiyorum. Okulda halı saha inşa edilmesini istiyoruz. Balıkesir'imiz zaten çok güzel bir şehir. Yakında Çay Deresi açılacak. Kayıklar yüzecek, balonlar uçacak ve piknik alanları yapılacak. Hızlı tren ile de insanlarımız hızlı bir şekilde gidip-gelinecektir" diye konuştu.
Altınay son olarak 24 Mayıs'ta okullarında düzenlenecek olan TÜBİTAK Bilim Fuarına Başkan Uğur'u davet etti. Altınay'ın ardından Hayriye Gül Demir ve Hüseyin Zengin'de başkanlık makamına oturdular. Demir ve Zengin'de 1950 yılında yapılan okullarının yenilenmesi talebinde bulundular. Okul Müdürü Faruk Şahin, Matematik Öğretmeni Sema Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyaret sonunda Başkan Uğur çocuklara hediyeler verdi. Başkan Uğur, çocukların bayramını kutlayarak Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların sosyal ve kültürel yaşamlarını zenginleştirecek çalışma ve yatırımlar yaptığını söyledi. Ziyaret sonunda Başkan Uğur ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
(OF-

21.04.2017 13:49:32 TSI
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